Молодых медиков отпугивают кадровики на местах

Кадровые службы больниц Владимирской области отпугивают выпускников медицинских учебных заведений, поэтому те уезжают искать счастья в соседние регионы. Об этом сообщил новоиспеченный первый заместитель губернатора по социальной политике и вопросам здравоохранения Сергей Шевченко. Он до этого работал в Нижегородской области, а также имеет опыт службы в федеральных структурах от медицины и поэтому не понаслышке знает о нехватке кадров на местах. По мнению высокопоставленного чиновника, кадровики неправильно обучены вести собеседование с молодыми, не могут ответить на вопросы выпускников, излишне придирчивы к ним.

Любопытно, что прежде представители администрации области, тоже, к слову сказать, недавно заступившие на службу в регионе, говорили, что всему виной высокие доходы и разнообразные виды поддержки, которые предлагают соседи. Наш бюджет не может себе такого позволить. Но Сергей Шевченко нашел свой способ побороть дефицит кадров в медицине.

— Я знаком и со многими в приятельских отношениях со всеми руководителями медицинских академий. Мы подписываем соглашения о сотрудничестве. Сейчас этим вопросом очень активно занимается отдел кадрового потенциала департамента. Скоро, я думаю, будут результаты, — заявил первый вице-губернатор Сергей Шевченко.

В регионе с каждым годом увеличивается дефицит кадров в системе здравоохранения.

В равной степени не хватает больше тысячи врачей и медперсонала. Все чиновники до Шевченко неоднократно подписывали соглашения с учебными заведениями, запускали программы целевых договоров и даже программу ипотеки по сниженным ставкам для иногородних жителей опробовали. О результатах департамент пока не отчитывался. Но можно предположить, если бы они были впечатляющими, пресс-служба «Белого дома» давно бы транслировала их.

Как «Призыв» сообщал ранее, тревожная ситуация вокруг станции скорой помощи вышла на новый уровень. Сергей Шевченко дал понять главврачу Сергею Кулибабе, что после выхода с больничного ему придется написать заявление об уходе.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»