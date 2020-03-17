Многодетные семьи и пенсионеры выживают в ветхих казармах

Этот дом не видит даже навигатор. Забытое всеми место находится не на окраине области, а во Владимире, рядом с железной дорогой на станции Юрьевец. Многодетные семьи, бабушки и дедушки живут в полуразрушенных деревянных казармах. В ветхих постройках с потолка валится штукатурка, висит проводка, стены перекошены, печка еле топит. Сами дома стоят в окружении мусора, который никто не увозит. Мусоровозы сюда просто не заезжают, хотя за утилизацию отходов местные платят ежемесячно.

А попасть сюда можно по единственной грунтовой дороге. В распутицу «скорая помощь» и МЧС просто не могут добраться до дома. Больных детей приходится доносить до промзоны, пробираясь сквозь грязь. Сегодня «Призыв» стал свидетелем, как в топкой борозде застряла техника горводоканала, которая привозит жителям воду два раза в неделю.

— Здесь нет водоснабжения. Только колодец шахтного типа и всё. Мы с прошлого года начали привозить людям воду, в среднем по 200 литров. Сейчас вот столкнулись с проблемой подъездных путей. Пришлось водовозу на помощь вызывать «КамАЗ», – говорит Дмитрий Чалов, начальник юрьевецкого участка «Владимирводоканала».

Сараям, как их называют сами жители, уже больше века. Они были построены как временное жильё для рабочих, строивших железную дорогу. Но временное оказалось постоянным. И теперь дети и внуки рабочих вынуждены жить в таких условиях. Дома муниципальные. Предлагать альтернативное жильё людям власти Владимира пока не собираются, хотя эти казармы были признаны аварийными ещё в 2014 году.

Дома были признаны аварийными еще в 2014 году.

Люди вынуждены мыться в тазиках, а потом подставлять их во время крышных протечек. Ольга Мушкарева – мама четверых детей, младшему из которых всего 2 года. Остальные трое — ученики. Дети ходят в 44-ю школу по опасной дороге. На все жалобы в городскую администрацию людям отвечают отписками.

Ольга и Елена Мушкаревы об ужасных условиях проживания:

Ольга: Сейчас даже дороги нет. Ребенок идет и проваливается. Ужасные у нас условия. Ни воды, ни туалета, он на улице. Вода в колодце стала ужасной. Ни постирать, ни приготовить, ни помыться. Всё рушится, всё осыпается. Ремонта никакого. Крыша течет, потолок ломается. Печку подпираем палкой, она старая. Когда поезд едет, полы здесь трясутся, стены осыпаются.

Елена: Одни отписки. Нет денег, нет квартир пустых. Ждите. Нам сказали, что жить можно в этих домах. Где возможно пройти, там и ходим. Иной раз по железной дороге приходится обходить эту грязь. Особенно, когда канализация течет, вообще плаваем. На детей потолок сыпется. Он весь трещинами пошел. Поезд идет – у нас мебель двигается.

Раньше людей в мэрии обнадеживали: вот застроятся Пиганово и Юрьевец, найдут им квартиру. Но все квартиры в микрорайоне, видимо, уже заняты. И никому нет дела, что жить в таких условиях в XXI веке не просто унизительно, но и опасно.

Жители казарм о своем жилье:

Ольга Мушкарева: Мы печку топим, палкой приставляем. Потому что она вся дрягается. Мы её каждый год латаем, но она разваливается просто.

Алексей Гусев: Мне сказали: почему вы жалуетесь? К вам приезжали, предлагали альтернативное жильё. Вы отказались. Неужели мы настолько глупые, чтобы отказываться от жилья? К нам никто никогда не приезжал.

В таких условиях живут три многоквартирных барака. Семь семей из 25 человек. Сейчас они составляют очередное обращение в надежде быть услышанными. На этот раз – в администрацию президента. «Призыв» в свою очередь отправил запрос в городскую администрацию. Скоро мы узнаем, считают ли чиновники такие условия проживания нормой.

Ранее мы сообщали о проблемах с протечками кровель в новостройках Юрьевца.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»