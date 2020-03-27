Митрополит Тихон озвучил позицию церкви во время пандемии COVID-19

Сейчас во всем мире царит паника. Каждый день сообщается о новых жертвах коронавируса. В России инфицировано уже более 1000 человек, зарегистрировано 3 смертельных исхода. В городах введен режим повышенной готовности. Во Владимире уже закрылись все музеи, школы и детские сады. Усиленные меры профилактики приняты также во всех православных храмах. Так получилось, что разгар пандемии COVID-19 пришелся на Великий пост.

И в это непростое время священнослужители призывают людей не терять самообладание и сплотиться как единый народ. Новым героем программы «Разговор на двоих» стал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Владыка рассказал о ближайших планах епархии в преддверии Светлой Пасхи, а также высказал позицию по ряду социальных вопросов: гражданских браков, домашнего насилия и разрушенных храмов. Но главной темой разговора, конечно, стала пандемия.

Подготовила Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»