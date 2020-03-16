Мистический триллер «Хозяйка медной горы» взял Гран-при Суздальфеста

В Суздале подвели итоги 25-го российского фестиваля анимационного кино. Гран-при получил короткометражный анимационный фильм режиссера Дмитрия Геллера «Хозяйка медной горы». Это мистический триллер по мотивам уральского горнозаводского фольклора, рассказывающий о редком изумруде, который, сменив много хозяев, не приносит счастья никому. Это история о человеческих страстях и загадочной хозяйке медной горы, рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Лучшей короткометражной работой стала «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, приз за лучший полнометражный фильм получил «Иван Царевич и Серый Волк-4» Константина Феоктистова. Специальным призом с формулировкой «за ударную драматургию» награждена короткометражная любовная история «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова. Специальный приз «за элегантность» получил фильм «Уточка и кенгуру» Лизы Скворцовой. Приз за лучший фильм для детей жюри присудило работе «7 козлят» Марины Карповой. Лучшим студенческим фильмом стала работа «Как говорил мой дед» режиссера Саши Деевой. С полным списком победителей можно познакомиться здесь.

На участие в фестивале было подано более 320 работ, из них конкурсная комиссия отобрала только 89.

Фестиваль проходит в Суздале с 2002 года. Ежегодно на него приезжают более 1500 режиссеров, художников, сценаристов, звукорежиссеров, а также свободных художников, студентов профильных учреждений и просто ценителей мультфильмов. Правда, в этом году коррективы в намеченные планы внес коронавирус. Ранее «Призыв» сообщал, что культовая фигура независимой авторской анимации Японии Кодзи Ямамура не смог приехать в Суздаль. Визит выдающегося режиссера отменился из-за распространения COVID-19.

Ольга Ефремова

Фото: suzdalfest.ru