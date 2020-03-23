Минкульт рекомендовал регионам закрыть кинотеатры

Из-за угрозы распространения коронавируса кинотеатрам по всей стране рекомендовано приостановить свою деятельность для посетителей с 23 марта. Соответствующий приказ подписан Министром культуры страны и доведен до органов исполнительной власти на местах. В документе отмечается, что это меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Однако во Владимире, на момент написания данного материала, билеты на сеансы еще можно было купить, ограничили только количество посетителей в залах. Мы позвонили в кинотеатры города на правах посетителя. И вот, что нам ответили.

— Мы сегодня все вышли на работу. А дальше ждем директив сверху. Последуют они или нет, пока не можем сказать, — пояснили на кассе «РусьКино», — Мы сажаем по 49 человек в один зал через два места. У нас есть антисептики на кассах и в туалетах на первом этаже. Посетители могут обработать свои руки самостоятельно. Кроме того, мы постоянно дезинфицируем помещения.

Единственное ограничение, которое уже действует, отменена продажа билетов через Интернет. Оповещение об этом есть и на сайте кинотеатра. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией, работники комплекса просят заранее уточнять время сеанса и предупреждают о возможных изменениях.

Сейчас время весенних каникул. На этот период было запланировано несколько премьерных показов для детей. Например, «Тролли, мировой тур». Именно на этот мультик сейчас хороший спрос. И отменять показы не в интересах кинотеатров.

— Мы ходили на троллей. Классный мультик, только билеты брали через кассу. И людей в зале было мало. А так тихо, спокойно, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Анна, — Даже попкорн можно взять. Но так как руки сейчас грязные нельзя облизывать, мы взяли из дома побольше салфеток. Все протерли.

Особый режим посещения сейчас введен и в кинотеатре «Киномакс — Буревестник».

Там тоже ограничили количество посетителей в зале. А вот билеты, как нам пояснили в кассах, можно приобрести и через Интернет.

На данный момент из-за угрозы распространения COVID-19 в регионе закрыты театры, концертные залы и музеи. Так, Владимирский академический театр драмы, приостановил свои спектакли до 12 апреля. Оповещение об этом есть на главной странице сайта учреждения культуры. Там же рассказано, как можно сдать билеты через кассы или Интернет. Более того, в период вынужденного простоя, театр предлагает своим зрителям онлайн-трансляции спектаклей. Например, завтра можно будет посмотреть «Андрея Боголюбского».

Ранее «Призыв» сообщал, что предприниматели просят ввести мораторий на платежи из-за коронавируса.

Полина Тарбеева

Фото: pinterest.ru