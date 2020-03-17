Мифы и заблуждения о коронавирусе

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Смотри правде в глаза!
Слухи при нашествии болезней — дело обычное. Сейчас ещё и относительно безобидное, не то что раньше. В Древнем Риме виновницей напасти могли объявить весталку (не угодила богам) и замуровать в каменном мешке. В средневековой Руси дело бы дошло до ревизии мертвецов, когда крестьяне, откопав могилу, в которой покоился мнимый грешник, выбрасывали прах за пределы погоста. В наше время до случайных жертв и плясок на костях не доходит, но мифов и ложных представлений, связанных, например, с тем же коронавирусом, хватает. Роспотребнадзор развенчал часть этих мифов на своём сайте. Владимирцам полезно узнать правду о тех заблуждениях, в которых многие пребывают.
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Генерал Мороз разобьёт врага
Что русскому хорошо, то немцу смерть. В случае с коронавирусом это не прокатит. Если лютые морозы зимы 1941-1942 годов помогли отстоять Москву, то бесклеточный шибзик 2019-nCoV плевать хотел на любую погоду.
«Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды, — поясняют медики. — Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями».
Да и какие морозы, скажите на милость? Выгляните в окно, покажите нос в форточку. Так, ерунда, плюс-минус. Поэтому послушайте совета специалистов, считающих: самый эффективный способ профилактики инфекции — регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом. Я вот водкой ополаскиваю. Тоже ничего.
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Батенька, вы не Архимед!
А то тут некоторые заявили: надо чаще в горячую ванну прыгать. Ванну, конечно, следует регулярно принимать, или душ — кто как любит. Но спасение от вируса?! Увольте. Горячая ванна не спасёт от заражения COVID-19, разводят руками люди в белых халатах. Нормальная температура тела держится независимо от температуры воды, где оно пребывает. Напротив, принятие слишком горячей ванны может вызвать ожоги. А лучший способ защититься от COVID-19 — частое мытье рук. Это позволит уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже, и избежать заражения в случае прикосновения к глазам, рту или носу.
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Комары тут ни при чём
Грамотеи нашли крайних: через комаров, мол, болезнь передаётся. Это что вам — жёлтая лихорадка? Да и какие комары в начале марта? Нет, ребята, новый коронавирус — респираторный. Он главным образом передаётся воздушно-капельным путем. Чихнул больной или кашлянул, а ты возьми да и вдохни микрокапельки этого кашлюнчика. Всё — привет, зараза! Или вот капли слюны, выделения из носа — та же история. Россияне — не полинезийцы, носами при встрече не трутся, а вот расцеловать любимую (любимого) — это запросто. Поаккуратнее с этим делом. Помните: воздержание, воздержание, воздержание. На поцелуи. А от тех, кто кашляет, чихает, температуркой повышенной страдает, — бочком-бочком, от греха подальше. И гигиена, дорогие мои, — гигиена рук и респираторная гигиена.
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Сухо, говоришь?
Люди, верящие в технический прогресс, задают вопрос: правда ли, что электросушители для рук позволяют уничтожить вирус 2019-nCoV? Роспотребнадзор сокрушённо роняет голову: «Нет!» Не убивают они этот вирус. Спиртосодержащим антисептиком ручки нужно мыть или водой с мылом. А уж вымытые руки сушите чем хотите: хоть электроприборами, хоть бумажными полотенцами…
«Правда ли, что ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) позволяет уничтожить коронавирус?» — интересуются другие. И слышат в ответ: не вздумайте! От вируса не избавитесь, а приключений на одно место огребёте. Имеются в виду руки. Ведь ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему — раздражение кожи. А оно вам надо?
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Ещё по 150 для профилактики
Роспотребнадзор умолчал о том, помогает ли приём того, о чём вы сейчас подумали, внутрь (наверное, у специалистов службы даже мысли такой не возникало). Зато он ответил тем, кто намерен действовать спиртом, так сказать, вовне, а именно обрабатывать им тело. Для дезинфекции поверхности, сказал, подойдёт, а вот если вирус уже в самом организме, тут извините…
И ещё пара звонких фраз про нос. «Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения новым коронавирусом?» — спрашивают люди. И снова ответ «нет». С уточнением: научных данных о сём не имеется. А дальше как хотите.
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Блиц-опрос
— Защищает ли чеснок от заражения новым коронавирусом?
— Чеснок — полезный для здоровья продукт, обладающий противомикробными свойствами. Но в ходе текущей вспышки не было получено подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.
— Правда ли, что новым коронавирусом могут заразиться только пожилые?
— Заразиться 2019-nCoV могут люди всех возрастов. Пожилые люди и люди, больные, например, астмой, диабетом, болезнью сердца, подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции.
— Являются ли антибиотики средством профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции?
— Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Тем не менее пациентам, госпитализированным с 2019-nCoV, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.
— Существуют ли лекарственные средства, предназначенные для профилактики или лечения новой коронавирусной инфекции?
— На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV), нет.
Николай Лившиц
Иллюстрация вверху: cs8.pikabu.ru
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