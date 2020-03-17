Мифы и заблуждения о коронавирусе

Что русскому хорошо, то немцу смерть. В случае с коронавирусом это не прокатит. Если лютые морозы зимы 1941-1942 годов помогли отстоять Москву, то бесклеточный шибзик 2019-nCoV плевать хотел на любую погоду.

«Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды, — поясняют медики. — Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями».

Да и какие морозы, скажите на милость? Выгляните в окно, покажите нос в форточку. Так, ерунда, плюс-минус. Поэтому послушайте совета специалистов, считающих: самый эффективный способ профилактики инфекции — регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом. Я вот водкой ополаскиваю. Тоже ничего.