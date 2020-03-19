Метеорологическая весна наступит на следующей неделе

Метеорологическая весна, когда среднесуточная температура будет стабильно плюсовой, наступит во Владимирской области на следующей неделе. По предварительным прогнозам, днем температура воздуха к среде прогреется до +9 градусов. Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, март завершится теплом, а апрель и вовсе приятно порадует жителей Центральной России.

— Весна бурным потоком начнет наступать по всем фронтам, и апрель нас очень порадует. Май будет чуть скромнее в плане превышения температурных норм, но тоже вполне благополучным, — сообщил метеоролог в эфире радио «Комсомольская правда».

Между тем прогноз на грядущие выходные не столь радужный.

Популярные погодные сервисы сообщают о резком похолодании. Если сегодня, 19 марта, в дневные часы прогнозируется до +10 градусов, то в субботу температура уже опустится до нуля градусов. Местами возможен даже снег. На градус холоднее будет в воскресенье, 22 марта. В ночные часы похолодает до -4…- 6 градусов.

— Значительное изменение циркуляции в выходные дни. Ветер опять будет северным, как в предыдущие выходные. Опять возвращение зимней погоды, но уже приятной: без метелей, но с солнцем, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимир раньше срока прилетели грачи. Перелетные птицы почувствовали весну и вернулись в Центральную Россию.

Ольга Ефремова

Фото«Призыва»