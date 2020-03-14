Менять ли планы на отпуск из-за коронавируса?

Пандемия COVID-19, а затем подорожание доллара и евро неизбежно скорректируют планы жителей Владимирской области на отпуск. Кто-то в панике сдает путевки, кто-то сомневается в выборе страны. Так ехать или нет? Кому точно рекомендовано остаться дома, какие направления лучше выбирать, вернут ли деньги за путевки, если в стране назначения бушует коронавирус? И как на стоимость отдыха повлияла нестабильность на валютном рынке? Все эти вопросы мы задали нашему эксперту — директору туристического агентства Юлии Косинец.

Кому стоит отложить поездку

В последнюю неделю все разговоры с нашими туристами, планирующими свои летние отпуска и поездки на майские за границу, ожидаемо сводятся к двум темам: «Что там с коронавирусом?» и «Что теперь будет с ценами?». Сперва давайте поговорим о самом главном – о здоровье. Уже сейчас можно четко назвать категории граждан, кому прямо сейчас НЕ стоит отправляться в путешествие:

• людям в возрасте (55+);

• родителям, у которых есть дети со слабым иммунитетом;

• тем, кто живет с пожилыми родственниками в одном доме;

• людям с серьёзными заболеваниями сердца, острой гипертонией, диабетом или онкологией.

Как любая простуда и грипп, коронавирус сам по себе не является чем-то страшным. Но если у человека есть другие, более серьёзные, «болячки», опасность есть. Изучив статистику, мы видим, что тяжёлые случаи наблюдаются именно у людей старше 55 лет с серьёзными хроническими проблемами со здоровьем (сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, острой гипертонией, онкологией).

Поэтому, если вы попадаете под одну из перечисленных выше категорий, поездку лучше отложить до момента, пока всё не придет в норму. По оценке экспертов, вирус сойдёт на нет к середине лета, но это предположения. То есть лучше отложить поездку до сезона, когда ситуация, вероятно, нормализуется.

Куда ехать остальным

Если со здоровьем у вас всё ок, а у ваших детей нет проблем с иммунитетом, никакой особенной опасности путешествий для вас не представляют. Тем более что детей коронавирус обходит стороной (лишь 1% заразившихся приходится на детей и подростков, и дальнейший прогноз по ним благоприятный).

И ехать надо, естественно, туда, где коронавируса нет. Сейчас всё спокойно в Мексике и на Карибах, на Кипре и во Вьетнаме, в Таиланде и в ОАЭ, в Иордании и на Шри-Ланке, где сейчас отдыхают наши туристы. А ещё всегда есть Сочи, Анапа и Крым.

И даже если вдруг страну, в которую вы собираетесь в отпуск, внесут в список запрещённых, это будет страховым случаем. То есть вы ничего не потеряете. Ну и, конечно, важно озаботиться хорошей медицинской страховкой, чтобы прикрыть себя на 100% . Выбрать ее помогут в любом агентстве.

Что с вирусом

Как директор турагентства, я лично заинтересована в том, чтобы все мои туристы не только хорошо отдохнули в 2020-м, но ещё и вернулись из путешествия живыми и здоровыми. Как минимум ради того, чтобы обратиться ко мне за туром в 2021 году. И если мы отвлечёмся от паники из телевизора и посмотрим на факты и статистику, то увидим, что в Китае коронавирус идет на спад. И, хотя цифра подтверждённых случаев заболевания постепенно растёт, количество больных сокращается.

Из графика понятно, что количество подтверждённых случаев на материковом Китае стабилизировалось и увеличивается очень медленно (оранжевая линия). Одновременно с этим количество выздоровевших – неуклонно и быстро стремится вверх (зеленая линия). Если посмотреть детальную статистику по Китаю (на карте), видно, что прямо сейчас там болеют менее восемнадцати тысяч людей, и это число уменьшается. Из полутора миллиардов жителей Китая заболело 80 тысяч, а выздоровело больше 62 тысяч.

В Европе и других странах произойдёт все то же самое. Только с опозданием в несколько месяцев, поскольку там вспышка болезни началась позже (жёлтая линия).

А вдруг посадят на карантин

Завершая разговор на тему вируса, не могу не упомянуть о карантине. Именно этот фактор удерживает людей от путешествий значительно сильнее. И я прекрасно их понимаю. Из СМИ на нас один за другим льются сюжеты, в которых в аэропортах люди в костюмах эпидемиологической защиты проверяют каждого прилетевшего тепловизором и собирают персональные данные. Выглядит всё это, мягко говоря, не очень весело. Только вот в реальной жизни (в отличие от телевизионной) ничего этого не происходит.

Если вы посмотрите в соцсетях рассказы и фото тех, кто только что вернулся с отдыха, то увидите, что там нет ни тепловизоров, ни людей в костюмах химзащиты. Вообще ничего.

Кроме того, как я уже писала выше, незачем думать о путешествии в страну, находящуюся в зоне риска. И не только потому, что там можно заразиться или попасть в карантин на обратном пути, а просто потому что в такой стране отдохнуть нормально не получится.

Про европейский отдых — да, мы пока не рекомендуем его, ближайший месяц точно. Полетную программу туда сняли, в частности в Германию, Францию, Чехию.

А что там теперь с ценами?

В отличие от коронавируса, экономическая ситуация – это то, что действительно может помешать вам съездить в путешествие в 2020 году. Поэтому давайте поговорим о том, как сделать так, чтобы этого не произошло.

Да, доллар подрос. И, хотя пробита важная психологическая отметка в 70 рублей, я хочу обратить ваше внимание на то, что на самом деле рубль подешевел только на 9%. Когда курс плавал в дельте 63-69 рублей за доллар, это не вызывало ни у кого вопросов, хотя влияние на цены это оказывало такое же.

Рост курса на 9% – это, конечно, неприятно, но какого-то драматичного роста цен на туры пока не произошло. Туроператоры всё ещё продают места и билеты, выкупленные по прежнему курсу. Цены, конечно, уже начали расти, но по-настоящему серьёзно прыгнут вверх чуть позже.

Есть, конечно, туры, цены на которые уже значительно изменились, но это произошло не из-за роста курса, а из-за того, что у ряда операторов были акции с продажей туров по внутреннему заниженному курсу. Так что сейчас как раз тот момент, в который можно купить тур по выгодной цене. Но ещё буквально неделя-другая, и туроператоры окончательно подтянут цены вверх. Плюс ко всему из-за паники и массовой отмены туристами своих туров, можно найти места в хороших отелях.

Поэтому, если не хочется переплачивать, лучшее время для покупки тура сейчас. Независимо от того, будут расти курсы дальше или нет, но с каждым днём приближения к сезону, цены будут увеличиваться (в валюте) просто потому, что в сезон выше спрос.

ТОП- стран, куда можно спокойно отправиться хоть завтра:

· Иордания

· Куба

· Шри-Ланка

· Россия

Недельный тур в Иорданию на двоих взрослых сейчас обойдется от 28 750 рублей, на Кубу – от 95 700 рублей, на Шри – Ланку – от 114 500 рублей. В Сочи можно отдохнуть от 37 900 рублей. Отдых в Крыму обойдется примерно в ту же сумму. Все зависит от звёздности отеля.

Как видите, мест для отдыха достаточно много, а цены пока ещё приемлемые. И пусть каждый решит за себя: поддаваться ли всеобщей панике или путешествовать.

Юлия Косинец

Заглавное фото: putivodi.ru