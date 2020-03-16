Мемориальную доску народным артистам установят на драмтеатре

В театре драмы состоялось заседание конкурсной комиссии, которая выбрала лучший проект мемориальной доски народным артистам России, служившим во Владимирском театре драмы в 1951 — 2018 годах. На конкурс было подано две заявки. Победителем единогласно признан известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов, который является автором большинства современных памятников Владимира. В их числе – мемориал «Скорбящие ангелы», жанровые и юмористические скульптуры на Георгиевской улице, памятники Александру Невскому, диктору Левитану, чернобыльцам и провинциальным актерам, украсивший в 2018 году площадь перед драмтеатром.

Автором новой мемориальной доски станет Игорь Черноглазов.

Новая мемориальная доска будет изготовлена и установлена на фасаде здания областного театра драмы в сентябре этого года. Она будет содержать пояснительную надпись: «В этом театре в 1951 — 2018 годах служили народные артисты России: Николай Теньгаев, Ильбар Туйметов, Леонид Соловьёв, Михаил Асафов».

В работе конкурсной комиссии приняли участие известные артисты, архитекторы, художники, представители департамента культуры администрации Владимирской области. На подведение итогов конкурса пригласили вдов народных артистов России, которым посвящена мемориальная доска.

Ранее «Призыв» сообщал, что в 2020 году московский театр «Школа современной пьесы» покажет владимирцам свои лучшие спектакли.

Татьяна Лысова

Фото областного департамента культуры