Медцентр в Пиганово окончательно огородился от жителей

Сначала обнесли забором ступеньки с пандусом, теперь лишили единственного безопасного прохода к остановке. Ортопедическая больница в Пиганово полностью огородилась от внешнего мира. Ворота от посторонних закрыты. Тем временем чиновники, областные и городские, так и не организовали местным жителям нормальный тротуар до автобусного павильона.

«Насколько нам известно, щебенку привезла больница. Эта инициатива руководства больницы хоть что-то сделать с этим тротуаром», — говорят местные жительницы. Для «Призыва» они специально сняли свою ежедневную прогулку.

Я не могу тут проезжать. Ребенок весь трясется.

Коляска тоже вся раздолбанная становится.

От тротуара остались лишь ямы и колдобины.

Напомним, что в декабре прошлого года «Призыв» получил ответ от мэрии, где ясно было сказано, что «руководство медцентра обязано сохранить пешеходный маршрут по территории до разделения земельного участка и передачи его в муниципальную собственность. Работу тогда оценили в 2 миллиона рублей. Но городу дорога так, видимо, и не перешла.

Больнице пришлось полностью огородиться в связи с пандемией.

— У нас медцентр в Пиганово закрыл калитку на замок, через которую мы ходили к остановке. И мы опять оказались в такой ситуации, что нам приходится ходить по проезжей части. Они тротуар засыпали песком и щебнем. Коляска там проехать не может, бабушки ходить не могут, они вынуждены идти по проезжей части, — говорит Ольга Фролова, жительница мкр. Пиганово. – К нам приезжал Музыка Сергей Васильевич (глава администрации Ленинского района. — Прим. автора), мы с ним час разговаривали, и опять пинг-понг. Город говорит, что это должна сделать область. В область звоним – нам кивают на город. В итоге мы опять брошенные остались.

«Призыв» собирается отправить официальный запрос в администрацию области, чтобы в очередной раз узнать, на чьем балансе стоит дорога и кто ее должен благоустраивать.

Ранее «Призыв» сообщал, что застройщик в Пиганово обещал сдать все дома к Новому году.

Татьяна Данилова

Фото и видео жителей Пиганово