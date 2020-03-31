Медсестер и уборщиц отправляют в отпуск за свой счет

Часть сотрудников хирургического отделения пятой городской больницы распускают по домам за свой счет. Руководство медучреждения выдало им заявление на подпись, чтобы те ушли добровольно на весь апрель без предоставления заработной платы. В редакцию «Призыва» обратилась уборщица хирургического отделения Галина Тихонова. По её словам, вчера весь младший и средний персонал, а это порядка 10 человек, получили на руки соответствующие уведомления. Сейчас хирургическое отделение пятой горбольницы готовится к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Здесь будут работать специалисты по данному профилю.

Нынешний персонал решено отправить домой «на вольные хлеба».

— В розданных заявлениях написано: «Прошу предоставить отпуск за свой счет на месяц». Я говорю: а с чего это я буду себе смертный приговор подписывать? Медсестра пожимает плечами, говорит: нам всем эти заявления раздали, сказали расписаться, — рассказывает Галина Николаевна. — Как же так? Президент ведь сказал, чтобы бюджетным работникам компенсируют зарплату. Я, как и все медсестры, отказалась это подписывать. Это 4 постовые медсестры, 4 хирургические и уборщицы. Наши врачи-хирурги пока там числятся. Они будут на подхвате.

Сама женщина болеет ревматоидным артритом. Её работа с графиком 2/2 здесь вполне устраивала. В отделе кадров ей предложили аналогичную занятость — гардеробщицей либо уборщицей 5/2. Но по состоянию здоровья Галина Николаевна работать в таком режиме не может. А жить на что-то надо. Ведь инвалидность ей пока не назначили.

— В отделе кадров мне говорят: мы сократили ваше отделение. Я говорю: хорошо, дайте бумагу, я встану на биржу. Пусть мне государство оплатит. Не дают. Сейчас все медсестры сидят, как в засаде. Боятся лишнее слово сказать. С ними ещё ничего не решили. Если начнут привозить пациентов с коронавирусом, им на смену придут другие специалисты. И санитарки им тоже не нужны, – говорит Галина Тихонова.

Сейчас Галина Николаевна чувствует себя разбитой. Стрессовая ситуация дала о себе знать. Уборщица, которую в отделении все ценили за добросовестный труд, вынуждена взять больничный.

«Призыв» дозвонился до главного врача больницы Сергея Замкового, чтобы разъяснить ситуацию с его работниками, но тот, сославшись на занятость, ничего не стал говорить. Накануне в Минтруде, сообщает РБК, по этому поводу дали ясный комментарий: «Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе». Все официально трудоустроенные, кого коснулась эта несправедливость, могут жаловаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.

Редакция «Призыва» готовит официальный запрос в департамент здравоохранения администрации Владимирской области. Проблема с неоплачиваемыми отпусками, скорее всего, коснется многих медиков региона. Также мы ждем официальный ответ от трудовой инспекции на вопрос — какими правами сейчас обладают работники, вынужденные на время уйти со своих должностей?

Ранее «Призыв» сообщал, что медцентр в Пиганово готовят к приему инфицированных COVID-19.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»