Медицинский центр в Пиганово готовят для пациентов с COVID-19

Во владимирском микрорайоне Пиганово готовят корпус для больных с коронавирусом. Он находится в 50-70 метрах от ближайших жилых домов. О планах уже знают местные жители, получившие информацию от сотрудников учреждения. Руководство ГБУЗ ВО «Областной центр спецмедпомощи» подтвердило «Призыву», что больница, специализирующаяся на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, по своему профилю уже не работает. Всех пациентов выписали. Больничный городок полностью огородился от прохожих сплошным забором.

— Готовим, по крайней мере, один хирургический корпус для приёма инфекционных больных с COVID-19. Есть список 20 учреждений во Владимире, и мы в него включены. Но информации, будут или не будут к нам привозить пациентов с COVID-19, мы пока точно не знаем, — пояснил зам. главного врача Леонид Михайлов. — Мы пока в запасе, всё зависит от масштаба распространения болезни во Владимирской области. Никто не знает, какую больницу будут в первую очередь загружать.

Жители Пиганово даже предполагаемым соседством с больными, мягко говоря, напуганы.

От жилых домов до медцентра недалеко. Наличие санитарной зоны у реабилитационного медучреждения, где лечились пациенты с опорно-двигательными проблемами, изначально не подразумевалось. С инфекциями сюда не завозили. Ведь рядом, в Юрьевце, есть профильная больница.

— Там есть инфекционное отделение с оборудованными боксами, там персонал обученный, а здесь что? — недоумевают жители Пиганово.

Тем временем сайт департамента здравоохранения сообщил, что все инфекционные госпитали Владимирской области в начале апреля при необходимости будут готовы принять пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас проводится комплектация палат интенсивной терапии, налаживается оборудование для экстренного лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. Во Владимире они развернулись на базе хирургического корпуса Областной клинической больницы и городской больницы №6 — по 150 мест в каждой.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области зафиксировано два случая заражения COVID-19.

Татьяна Данилова

Фото предоставлены жителями микрорайона Пиганово