Медицинские маски будут выпускать в две смены

Дефицит медицинских масок во Владимирской области в ближайшее время может быть ликвидирован. Областные власти заверяют, что владимирское предприятие «Бриз-Кама», выпускающее средства индивидуальной защиты, с 1 апреля переходит на работу в две смены. Это позволит выпускать около 6 тысяч медицинских масок в день. Предприятие уже заключило контракт с областным департаментом здравоохранения на 40 тысяч масок. Гендиректор компании сообщил, что такой объём они смогут поставить в течение месяца.

Масками обещают обеспечить медицинские учреждения и аптеки региона.

— Для увеличения производства средств индивидуальной защиты на предприятии открыты вакансии для временной работы. Кроме заработной платы из средств областного бюджета безработным гражданам предусмотрена выплата материальной поддержки. В день мы принимаем по пять-шесть человек. Нужно принять ещё примерно 15, — сказал гендиректор компании Александр Смирнов.

Пока объёмы предприятия «Бриз-Кама» в разы меньше, чем у владимирской компании «КИТ». Однако последняя свои мощности преимущественно перенесла в столицу, и маски выпускаются там, в том числе, по крупному заказу правительства Москвы. А «Бриз-Кама» работает на регион-33. Правда, в «Белом доме» заверили, что в ближайшее время в медицинские учреждения региона поступит миллион медицинских масок от одной из ведущих компаний, с которой облзрав заключил соответствующий контракт (возможно, речь как раз о «КИТе»). Ещё 160 тысяч масок выделит федеральный центр. Средства защиты направят в аптечные пункты.

Пока же жителям региона остается только ждать. Сейчас купить медицинскую маску в аптеках невозможно. Фармацевты, устав объяснять каждому клиенту про их отсутствие, даже разместили на входных дверях объявления: «Масок НЕТ!».

В отсутствии средств защиты жители Владимирской области проявляют чудеса изобретательности. Ранее «Призыв» сообщал, что посетителям районного Центра культуры и досуга в Юрьеве-Польском предлагали приобрести маски из бумажных полотенец. Цена одного изделия — 10 рублей. Выполнены такие средства защиты вручную. Однако областная прокуратура такую изобретательность пресекла. Ведомство провело проверку и установило, что торговля велась незаконно.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации