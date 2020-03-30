Меч эпохи викингов изучили в судогодской лаборатории

В лаборатории в Судогодском районе ученые исследовали клеймо мастера на мече эпохи викингов, найденном под Смоленском. Работы проводились на двух промышленных 3D-томографах. Исследования заняли около четырех часов. Были обнаружены решетки и спирали в обрамлении крестов. Однако значение этих символов еще предстоит истолковать. Об этом сообщил ТАСС один из участников команды исследователей — руководитель отряда музея-заповедника «Гнездово» в составе объединенной Смоленской археологической экспедиции Василий Новиков.

Меч эпохи викингов нашли в 2017 году на территории Гнёздовского археологического комплекса.

— По классификации сотрудника Государственного исторического музея (ГИМ) Сергея Каинова, этот меч уникальной сохранности принадлежит к типу Е-1, для которого характерны массивные детали рукояти, украшенные мелкоячеистым орнаментом. Данная находка связана с ранее неизвестным типом погребального комплекса второй половины IX века. Там на круглой площадке была обнаружена яма с остатками кремации, рядом с которой по самую рукоять был забит меч, — рассказал Василий Новиков.

Ранее «Призыв» сообщал, то при проведении археологических работ в Гороховце было обнаружено захоронение XII века.

Ольга Ефремова

Фото: cultmost.ru