Меч эпохи викингов изучили в судогодской лаборатории

В лаборатории в Судогодском районе ученые исследовали клеймо мастера на мече эпохи викингов, найденном под Смоленском. Работы проводились на двух промышленных 3D-томографах. Исследования заняли около четырех часов. Были обнаружены решетки и спирали в обрамлении крестов. Однако значение этих символов еще предстоит истолковать. Об этом сообщил ТАСС один из участников команды исследователей — руководитель отряда музея-заповедника «Гнездово» в составе объединенной Смоленской археологической экспедиции Василий Новиков.
Меч эпохи викингов нашли в 2017 году на территории Гнёздовского археологического комплекса.
— По классификации сотрудника Государственного исторического музея (ГИМ) Сергея Каинова, этот меч уникальной сохранности принадлежит к типу Е-1, для которого характерны массивные детали рукояти, украшенные мелкоячеистым орнаментом. Данная находка связана с ранее неизвестным типом погребального комплекса второй половины IX века. Там на круглой площадке была обнаружена яма с остатками кремации, рядом с которой по самую рукоять был забит меч, — рассказал Василий Новиков.
Ранее «Призыв» сообщал, то при проведении археологических работ в Гороховце было обнаружено захоронение XII века.
Ольга Ефремова
Фото: cultmost.ru
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