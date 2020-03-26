Маски из бумажных полотенец продавали в Юрьеве-Польском

Посетителям районного Центра культуры и досуга в Юрьеве-Польском предлагали приобрести маски из бумажных полотенец. Цена одного изделия — десять рублей. Выполнены такие средства защиты вручную. Есть даже резиночка, чтобы повязка держалась. Однако эффективность подобного изобретения, которое должно противостоять распространению COVID-1, вызывает сомнения.

— Я зашел в Дом культуры по своим делам, и мне предложили купить такую маску. Я расплатился и даже чек получил. Я бы все понял, если бы мне просто предложили взять такую маску. Бесплатно. Да, в городе медицинских масок нет. Они, как могли, сами сделали, нет вопросов. Но почему их продают — непонятно, — пояснил «Призыву» местный журналист Сергей Трубкин. — Я думаю, это незаконно. Я уже обратился в прокуратуру.

То, что потом у руководителя учреждения культуры действительно был разговор с представителем надзорного органа, подтвердила «Призыву» и глава администрации Юрьев-Польского района. О чем шла речь, пока неизвестно. Однако Евгения Родионова не спешит делать выводы. По ее словам, согласно приказу без масок посетителей не пропускали в кинотеатр, а специальных повязок в городе давно нет.

Бумажные маски продавали за 10 рублей.

— У нас работал в здании РЦКД кинотеатр, он рассчитан на 50 человек. Пока показывали фильмы, был издан приказ, что нельзя смотреть кино без медицинских масок, а их в городе нет. Купить их невозможно. Они сделали эти защитные повязки из бумажных полотенец. Такая формулировка и была в приказе, — пояснила «Призыву» глава администрации Юрьев-Польского района Евгения Родионова. — РЦКД имеет лицензию на продажу. Там торгуют попкорном, например. Кто приходил на сеансы, они предлагали купить эти защитные повязки за 10 рублей. Сейчас кинотеатр не работает, приказ отменили. Эти повязки делали, руководитель покупал эти полотенца, резиночки. Чеки давали. В карман никто себе ничего не положил.

По словам Евгении Родионовой, она сама не смогла купить медицинскую маску. Со средствами защиты в городе проблемы. Глава района вспомнила старый совет и сшила повязку. Сегодня средства индивидуальной защиты должны завезти в местную районную больницу. Но на всех повязок не хватит. Глава района предлагает вспомнить уроки ОБЖ. Пока марля не стала дефицитом, повязку можно сделать своими руками, а потом прогладить утюгом.

Ранее «Призыв» сообщал, что в аптеках Владимирской области ощущается дефицит масок и антисептиков. Но уже в ближайшее время товар должен быть восполнен.

Полина Тарбеева

Фото Сергея Трубкина