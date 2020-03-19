Маски и антисептики завезут в аптеки

В аптеки Владимирской области дополнительно завезут маски и антисептики. Дефицит товара, которые сейчас наблюдают жители региона, должен быть восполнен в ближайшее время. На покупку товара из федерального и областного бюджетов выделяются дополнительные средства. Также должен быть сформирован двухмесячный запас индивидуальных средств защиты, лекарственных препаратов и антисептических средств в медучреждениях. Эти вопросы накануне обсудили в департаменте здравоохранения на рабочем совещании, посвящённом введению дополнительных мер профилактики коронавирусной инфекции.

И хотя случаев заболевания COVID-19 в регионе не зарегистрировано, у медиков должна быть настороженность к каждому пациенту с проявлениями ОРВИ, отметил в ходе совещания первый заместитель губернатора Сергей Шевченко. Медицинские организации сейчас активно прорабатывают вопросы маршрутизации пациентов, разграничения потоков людей с коронавирусом и другой лёгочной патологией во избежание распространения COVID-19.

Тесты на коронавирус во Владимирской области проводятся в лаборатории Роспотребнадзора.

В случае обострения эпидемиологической ситуации лабораторные исследования также будут организованы на базе клинико-диагностических служб областной клинической больницы и городской больницы № 6 города Владимира. При объявлении чрезвычайной ситуации на базе последней будет открыт инфекционный госпиталь. Кроме того, в медицинских учреждениях будут дополнительно развёрнуты 624 инфекционные койки.

Ранее «Призыв» сообщал, что на базе Струнинской больницы открылся первый обсерватор для изоляции и медицинского наблюдения за здоровыми гражданами, прибывшими из эпидемически неблагополучных территорий. На следующей неделе второй обсерватор откроется на базе областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»