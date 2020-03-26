Мальцовское училище — полет дореволюционной технической мысли

Что такое Мальцовское училище в дореволюционном Владимире? Это учебное заведение, которое можно охарактеризовать словами «первый», «лучший», «передовой», «прогрессивный». Судите сами. Здесь были лучшие производственные мастерские в Европе, самая передовая система подготовки специалистов технических специальностей в мире, самая современная в городе система пожарной безопасности. Это первое учреждение во Владимире, где появился автомобиль и электростанция, которая фактически обеспечивала жизнь учебного заведения. А создатель науки аэродинамики Николай Жуковский поручил местным мастерам изготовить крыло для своего первого летального аппарата.

Поразительно, но учились здесь самые обычные мальчишки из низших сословий, учеба была бесплатной, при себе необходимо было иметь только расческу и носовой платок. Остальное — выдавалось. Главное, нужно было обладать живым умом, тягой к познанию, любознательностью, трудолюбием и хорошим здоровьем. По этим критериям сюда и набирали воспитанников, которых в деревнях и селах лично выискивал первый директор этого легендарного заведения — инженер, человек самых прогрессивных взглядов, создатель «русской системы» (ее еще называли «советкинской») подготовки мастеров Дмитрий Константинович Советкин. Но обо всем по порядку.

Итак, кто же построил Мальцовское училище во Владимире, кто выделял деньги на внедрение передового мирового опыта и разработку собственных технологий и изобретений, чем прославились выпускники учебного заведения и в чем заключалась уникальность той самой «русской системы» преподавания, расскажут народный экскурсовод Татьяна Лысова и преподаватель владимирского авиамеханического колледжа, руководитель местного музея Александр Шибаев. Приглашаем и вас прогуляться по коридорам и аудиториям легендарного ремесленного училища, в стенах которого и по сей день обучают студентов.

Завидное наследство

15 ноября 1880 года в Ницце скончался владелец многочисленных фабрик и заводов, король российского хрусталя действительный тайный советник Иван Сергеевич Мальцов. Будучи бездетным, он оставил свое многомиллионное состояние племяннику своей жены Юрию Степановичу Нечаеву.

Вступив в права наследства, Юрий Степанович по воле покойного дядюшки стал Нечаевым-Мальцовым и отправил в губернскую управу сообщение о желании Ивана Сергеевича внести 500 тысяч рублей на учреждение технической школы во Владимирской губернии. Школа должна была носить его имя, а попечителем стать Юрий Степанович. Предложение рассмотрели и приняли. 12 апреля 1882 года император Александр III утвердил наименование учреждаемого во Владимире училища: «Земское ремесленное училище действительного тайного советника Мальцова».

Нечаева-Мальцова попросили помочь в составлении устава и штата училища, а также планов и смет на постройку здания. Он живо откликнулся, и 9 июля 1881 года губернская управа доложила Владимирскому земскому собранию проект устава нового учебного заведения. Но утвердили его лишь 18 декабря 1882 года, то есть для рассмотрения и утверждения устава понадобилось почти полтора года. Столько же времени впоследствии ушло на строительство здания для Мальцовского училища!

Дорогу беднейшим сословиям

Согласно уставу училище было открыто «с целью дать возможность детям беднейших родителей бесплатно получить правильное и рациональное обучение полезнейшим ремеслам и необходимым для хорошего ремесленника образовательным и техническим наукам». В него принимались мальчики всех сословий и вероисповеданий от 13 до 15 лет, здорового телосложения и хорошего физического развития, не имевших каких-либо недостатков, которые могли бы помешать их ремесленным занятиям.

Учащиеся получали бесплатно от училища все нужные для учебных занятий инструменты, материалы, письменные и классные принадлежности. В зимнее время им выдавались полушубки или другая теплая верхняя одежда. Кроме того, все учащиеся имели возможность бесплатно обедать. На фото выше видно, что большинство учащихся были из крестьянских семей, а вот дворянских отпрыском, детей духовенства и купечества было меньше всего.

Чудесное спасение будущего мецената

Фото, кстати, очень интересное. Любознательный читатель, конечно, задаст вопрос: а как связана с историей училища книга Юрия Тынянова «Смерть Визир-Мухтара»? Напомним, в этом произведении автор описал массовое убийство сотрудников русского посольства в Тегеране в 1829 году, которых буквально растерзала разъяренная толпа. Среди погибших был блестящий дипломат, композитор, драматург Александр Сергеевич Грибоедов. Он возглавлял дипмиссию. А вот единственным человеком, кто спасся в этой кровавой бойне, был секретарь миссии Иван Сергеевич Мальцов, будущий меценат, миллионер и создатель ремесленного училища во Владимире. Есть мнение, что Иван Сергеевич заплатил слуге, чтобы тот его надежно спрятал. Мальцову помогли завернуться в ковер, который поставили в углу комнаты вместе с другими коврами. Так наш земляк избежал неминуемой гибели.

Проект и воплощение

Еще до утверждения устава училища Нечаев -Мальцов подарил губернскому земству принадлежавшую ему землю на Студеной горе площадью 3503 квадратных сажень (около 1,5 гектаров) с условием, чтобы на ней было устроено ремесленное училище имени Мальцова. К строительству здания училища Юрий Степанович подошел тоже основательно. Из собственных денег он выделил весьма значительную сумму (6700 рублей) для проведения конкурса на проект здания училища. В конкурсе приняли участие 43 человека. Первую премию получил архитектор из Санкт-Петербурга Алексей Павлович Максимов, постройку ремесленного училища по его проекту осуществил московский архитектор Дмитрий Николаевич Чичагов.

«Русская система» Дмитрия Советкина

Для осуществления замысла нужны были не только значительные финансовые затраты, но и высококвалифицированные специалисты. Через русское посольство в США Юрий Степанович обратился с просьбой порекомендовать наиболее современные и прогрессивные системы профессионального обучения. Ему ответили, что образцовым и наиболее распространенным методом обучения признается в Америке «русская система».

Речь шла о методике инженера-механика, инспектора учебных мастерских Московского императорского технического училища Дмитрий Константинович Советкина. Его-то Юрий Степанович и пригласил работать во Владимир. Советкин составил чертежи оборудования и выбрал образцы наилучших машин и станков. Им также были выработаны программы по преподаванию ремесел в мастерских.

Столичные газеты писали, что учебные мастерские Мальцовского училища считались лучшими в Европе.

Суть самой системы преподавания заключалась в тесном сплетении практических занятий с теоретическими. День учеников так и делился: несколько часов они проводили в аудиториях, а затем переходил в производственные мастерские, где применяли полученные знания на практике. Интересно, что самого Дмитрия Константиновича Советкина в своем кабинете за столом застать было невозможно, обычно директор находился с воспитанниками в мастерских, где лично помогал им постигать азы токарного и слесарного искусства. Именно так в училище называли эти занятия.

Подарок от американцев

Интересно еще то, что Дмитрий Советкин вошел в историю Владимирка как обладатель первого автомобиля. Суперсовременное и редкое транспортное средство русскому инженеру и педагогу подарили американцы в знак благодарности и признания его огромных заслуг в области преподавания технических специальностей.

В музее бережно хранят раритетное фото Дмитрия Константиновича, на котором он изображен в кресле и с газетой «Автомобилист» в руках. Автомобили были его настоящей страстью. Снимок сохранился в оригинальной упаковке фотоателье того времени.

Кирпич морозили для прочности

6 мая 1884 года на вершине Студеной горы была произведена торжественная закладка здания в старорусском стиле. Его строительство вчерне закончилось к осени 1884 года. Для большей прочности здания готовую каменную кладку подвергли вымораживанию в течение всей зимы, к внутренней отделке приступили лишь с весны 1885 года. 15 ноября 1885 года состоялось торжественное освящение и открытие училища, на котором присутствовали первые лица губернии и Владимира, а также столичные чиновники.

17 ноября в Мальцовском училище начались учебные занятия, в нем обучали ремеслам по металло- и деревообработке в течение пяти лет. Преподавались там и общеобразовательные предметы в объеме курса двухклассных народных училищ. Элементарное и техническое рисование в училище преподавал архитектор городской управы Михаил Платонович Кнопф. Чистописанию, черчению и рисованию обучал Николай Николаевич Николаев, окончивший Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве.

Труд не может быть бесполезным

Во все времена в училище действовал принцип: труд учащихся не должен быть бесполезным. Поэтому при учебном заведении работал магазин готовых изделий, где продавалась недорогая и качественная продукция, которую изготавливали мальчики. В основном, это были изделия для сельского хозяйства: серпы, лопаты, вилы. На этом старом фото видна небольшая пристройка, где шла торговля. Сегодня этого помещения уже нет.

А еще под руководством преподавателей учащиеся создавали оборудование, станки. Например, вот такой токарный станок производства Мальцовского ремесленного училища приобрел Николай Жуковский. Ученый использовал оборудование при создании своих моделей летательных аппаратов. Деревянный станок сохранился в музее — усадьбе Жуковских в селе Орехово Собинского района, его можно увидеть.

Заботливый попечитель

Следуя примеру своего дяди, Юрий Степанович пожертвовал на училища более 300 тыс. руб. Ремонты в училище также производились на личные средства Нечаева-Мальцова. В мастерских очень скоро стало тесно, так как число учащихся увеличилось со 100 до 150 человек. И Юрий Степанович в 1893 ‑ 1894 годах опять-таки на свои деньги выстроил двухэтажную пристройку. В сентябре 1910 году попечитель пожертвовал училищу 7 тыс. руб. на расходы по приобретению нефтяного двигателя и динамо-машины, а также на устройство электрического освещения в учебных помещениях.

Успешно руководя своей огромной хрустальной империей, Юрий Степанович всегда находил время для созданного им учебного заведения, ежегодно присутствуя на торжественном акте, посвященном очередному выпуску специалистов.

По окончании училища от Нечаева-Мальцова ‑ каждому выпускнику-подмастерью выдавалось евангелие и готовальня. Ученики, удостоенные звания мастера, получали, кроме того, серебряные часы.

6 октября 1913 года Юрия Степановича не стало. Его труды по созданию ремесленного училища оценили и император, и владимирцы. В зале правления Мальцовского ремесленного училища был установлен его портрет рядом с портретом его дяди Ивана Сергеевича Мальцова. 25 января 1901 года «за участие в деле устройства земского ремесленного училища» Юрию Степановичу присвоили звание «Почетный гражданин города Владимира».

Комиссар и поэт

С момента своего открытия до середины 1917 года Мальцовское земское ремесленное училище окончило около 500 человек. География трудоустройства молодых специалистов впечатляет: уездные города Владимирской губернии, Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Мурманск, Варшава, Харбин и другие российские города. Одни выпускники работали на фабриках, заводах и в железнодорожных мастерских механиками и помощниками механиков, мастерами, техниками, чертежниками. Другие служили там же машинистами, их помощниками, монтерами, разметчиками, слесарями, токарями.

Среди выпускников Мальцовского училища особую известность в годы советской власти получил Александр Викторович Белышев, проходивший военную службу машинистом на крейсере «Аврора» и ставший в октябре 1917 года комиссаром «Авроры». В 1916 году Мальцовское ремесленное училище закончил советский кинорежиссёр, актёр и сценарист Николай Иванович Лебедев. В годы Великой Отечественной войны многие студенты ушли на фронт. Двое из них стали Героями Советского Союза. Это Сергей Герасимов и Семён Соколов.

Одним из самых знаменитых выпускников техникума является владимирский писатель Владимир Солоухин. Он окончил учебное заведение в 1942 году, фото этого выпуска – среди экспонатов военного времени. А на фасаде колледжа есть мемориальная доска с именем нашего знаменитого земляка.

Таково Мальцовское училище города Владимира, учебное заведение с интересной историей и богатыми традициями, которые сегодня продолжает современный аиамеханический колледж, где, как и 100 лет назад, обучают молодых людей преимущественно техническим специальностям. Открытого посещения в музее нет, но его руководитель Александр Николаевич Шибаев заверил нас, что, когда ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется, организует экскурсию для желающих. Для этого нужно позвонить в колледж по телефону: 8 (4922) 32-25-41.

Подготовили Татьяна Лысова и Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»