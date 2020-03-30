Остаемся дома: чем себя занять в последние дни марта

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Самые интересные трансляции
Редакция «Призыва» очень надеется на то, что вы соблюдаете карантин и остаётесь дома. Это поможет нам в скором времени вновь встретиться в театрах, музеях, на концертных площадках и выставках. А чтобы вы не скучали, мы будем вас знакомить с онлайн-трансляциями учреждений культуры Владимира и Владимирской области, которые пройдут в ближайшие два-три дня. Там так столько интересного, что вы и не заметите, как пролетит эта неделя вынужденного карантина.
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Владимирский театр кукол
Когда вы последний раз были в театре кукол? Пришло время познакомиться с творчеством наших кукловодов.
30 марта в 11.00 – «Идет коза рогатая» (0+). Сказка-потешка для малышей.
31 марта в 11.00 – «Богатырь Илья из Мурома» (6+). Сказка-былина.
1 апреля в 11.00 – «Сладкая ловушка» (6+). Спектакль учит детей не брать сладости-гадости у чужих.
Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Ассоциация Кольчугинских Театров
Театралы из Кольчугино тоже выкладывают в сеть свои спектакли. В их группе в социальной сети «ВКонтакте» можно посмотреть поучительный спектакль «Переоценка ценностей» (12+) и сказку Шарля Пьеро «Кот в сапогах» (6+). В ближайшее время будут выложены еще несколько видеозаписей спектаклей.
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Городской Дворец культуры
«Читаем по ролям. Читаем забытое» — так называется новый онлайн-проект Городского дворца культуры. Сотрудники ГДК будут читать всеми любимые произведения, которые интересны и взрослым, и детям. Например, 26 марта заслуженный работник культуры РФ Игорь Шендер и директор Городского дворца культуры Наталья Загубняя прочитали сказку «Стойкий оловянный солдатик» (6+) Ганса Христиана Андерсена. 2 апреля великому сказочнику исполнилось бы 215 лет.
Организаторы подчеркивают, что будут рады исполнить пожелания владимирцев как по времени выхода проекта в онлайн-эфир, так и по выбору произведений для совместного чтения. Присоединиться к проекту «Читаем по ролям. Читаем забытое» в качестве зрителей можно:
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Дом культуры молодежи
Во время вынужденного простоя это учреждение культуры представляет проект «Виртуальный хит-парад». Записи лучших концертов ДК молодежи можно посмотреть на его youtube-канале. Там уже выложена запись концерта в честь открытия 61-го творческого сезона (6+) и спектакль Народного театра оперетты «Бабий бунт» (16+). 30 марта в 15.00 начнется трансляция арт-проекта «Ведет баян душевный разговор» (12+). А 1 апреля в 15.00 – театрализованная программа, посвященная Международному дню мультфильмов «Карусель Мульти-Пульти» (0+).
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Архив youtube-канала ВСМЗ пополнился новой видеоэкскурсией по фотовыставке «Дороги войны». Она посвящёна коллективному подвигу военных корреспондентов, охватывает все четыре года Великой Отечественной войны, дает картину событий с фронтов, располагавшихся на территории современных России, Белоруссии, Польши, Чехословакии, Германии, Китая.
Виртуальную лекцию «По страницам Красной книги Владимирской области» предлагает вашему вниманию заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков. Представьте, во Владимирской области обитают 225 видов птиц. Из них 57 – редкие!
Там же можно совершить прогулку по выставке «Fenomenale!», посвященной 100-летию итальянского поэта, сценариста и художника Тонино Гуэрры. 25 марта в интерьерах этой экспозиции прошел концерт французского пианиста Николя Челоро. Его тоже посмотреть на youtube-канале ВСМЗ и в его социальных сетях:
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
На своем сайте http://giamus.ru/ru/about/news/novosti/ne-vykhodya-iz-doma/ музей собрал небольшую подборку концертов в исполнении ведущих солистов оперных театров Москвы и Нижнего Новгорода. А на youtube-канале музея можно посмотреть онлайн-экскурсии по экспозиции художественного стекла «Времена года» и персональной выставке фотографа С.И. Игумновой «Гороховец — град Пресвятой Богородицы», а также видеодефиле «Искусство Мстеры восхищает!»
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Областная научная библиотека
Более 2800 электронных копий краеведческих документов, 1700 номеров периодических изданий библиотек Владимирской области, а также более 800 статей историко-краеведческой тематики собрано в электронной библиотеке «Земля Владимирская». https://land.lib33.ru/
Также открыта онлайн-регистрация в библиотеку. Для этого достаточно заполнить регистрационную форму с любого устройства https://library.vladimir.ru/common-news/otkryta-onlajn-registraciya-v-biblioteku. На адрес вашей электронной почты придет письмо с номером читательского билета. В дальнейшем вы можете использовать этот номер для получения всех виртуальных услуг библиотеки:
— заказать документ через электронную доставку документов;
— запросить список источников по интересующей вас теме через службу «Спроси библиотекаря»;
— читать художественную литературу из библиотеки ЛитРес;
— читать научно-популярную, художественную литературу и современный нон-фикшн в ЭБС «БиблиоРоссика»;
— получить доступ к коллекциям Университетской библиотеки онлайн;
— воспользоваться удаленным доступом к коллекциям EastView.
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Областная библиотека для детей и молодёжи
Предстоящая неделя – с 30 марта до 5 апреля — для библиотеки нерабочая. Но в ее группах в социальных сетях жизнь продолжается! Сотрудники библиотеки подготовили для вас много интересного и планируют делиться этим в ближайшие дни.
А пока посмотрите ролик о том, как неунывающие библиотекари работают в отсутствие посетителей.
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Центральная городская библиотека
Все библиотеки Владимира с 27 марта по 03 апреля приостанавливают работу. На сайте Центральной библиотеки вы можете познакомиться с виртуальными выставками и викторинами, посвященными Неделе детской и юношеской книги (6+).
На сайте библиотеки также открыт бесплатный доступ к четырём электронным библиотечным издательства «DirectMEDIA».
В группе библиотеки в Инстаграме продолжается поэтический флешмоб #самоевремяпочитать (12+). Присоединяйтесь: слушайте поэзию и читайте сами!
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: avo.ru
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