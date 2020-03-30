Остаемся дома: чем себя занять в последние дни марта

Когда вы последний раз были в театре кукол? Пришло время познакомиться с творчеством наших кукловодов.

30 марта в 11.00 – «Идет коза рогатая» (0+). Сказка-потешка для малышей.

31 марта в 11.00 – «Богатырь Илья из Мурома» (6+). Сказка-былина.

1 апреля в 11.00 – «Сладкая ловушка» (6+). Спектакль учит детей не брать сладости-гадости у чужих.

Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».