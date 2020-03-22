Лучшие выпуски «Точки на карте» для тех, кто на самоизоляции

Невероятное исцеление тяжелобольного помещика, явление отроку иконы Богоматери на медной доске, святой источник, воды из которого можно набрать и сегодня. Мы вновь отправляемся в прошлое, чтобы раскрыть тайны села Небылое Юрьев-Польского района. Здесь на речке с весьма самобытным финно-угорским названием Яхрень (или Яхрома — этот вариант, вероятно, появился как более благозвучный) с середины XV века стоит мужской Свято-Успенский Космин монастырь. Его храмы величественно возвышаются над бескрайними полями плодородного Юрьева Ополья, чьи живописные просторы встретили нас особенной зимней тишиной и спокойствием, а еще чудесными историями, которые местные жители передают из уст в уста.

Кто же такой Косма, чьим имеем назван монастырь, какими делами прославился этот человек, куда подевалась чудотворная икона Яхромской Божией Матери, явившаяся тут много веков назад, и какое отношение к мужской обители имеет царь Алексей Михайлович Романов (отец Петра I), рассказывает наш проводник Алексей Валентинович.