Лучшие выпуски «Точки на карте» для тех, кто на самоизоляции

Путешествуйте с "Призывом" дистанционно

  1. Путешествуем дистанционно

    Карантин внес неприятные коррективы в планы многих людей по всему миру. Однако и в изоляции, как бы это парадоксально ни звучало, можно совершать увлекательные путешествия. И тут поможет наш краеведческий проект «Точка на карте», ведь мы работаем в формате видеоэкскурсии.  Ловите интересную подборку  коротких фильмов, которые позволят, не выходя из дома, побывать в самых живописных и интересных уголках Владимирской области.  За такую возможность — спасибо нашим народным экскурсоводам. Поехали!

    Монастырь в селе Небылое Юрьев-Польского района

  2. Легенды Свято-Успенского Космина монастыря на речке Яхрени

    Невероятное исцеление тяжелобольного помещика, явление отроку иконы Богоматери на медной доске, святой источник, воды из которого можно набрать и сегодня. Мы вновь отправляемся в прошлое, чтобы раскрыть тайны села Небылое Юрьев-Польского района. Здесь на речке с весьма самобытным финно-угорским названием Яхрень (или Яхрома — этот вариант, вероятно, появился как более благозвучный) с середины XV века стоит мужской Свято-Успенский Космин монастырь. Его храмы  величественно возвышаются над бескрайними полями плодородного Юрьева Ополья, чьи живописные просторы встретили нас особенной зимней тишиной и спокойствием, а еще чудесными историями, которые местные жители передают из уст в уста.

    Кто же такой Косма, чьим имеем назван монастырь, какими делами прославился этот человек, куда подевалась чудотворная икона Яхромской Божией Матери, явившаяся тут много веков назад, и какое отношение к мужской обители имеет царь Алексей Михайлович Романов (отец Петра I), рассказывает наш проводник Алексей Валентинович.  

  3. Больница «Красный Крест» — памятник любви и милосердию

    Больница «Красный Крест» во Владимире была построена в память о 300-летии царствующего Дома Романовых. Первый камень в фундаменте будущего лечебного учреждения был заложен в 1913 году,  вскоре после того как император Николай II с семьей посетил наш древний город. Строили  на средства благотворителей и в рекордные сроки. Торжественное открытие состоялось 14 ноября 1914 года — в день рождения попечительницы российского Красного Креста, вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

    Еще больше интересных фактов об истории городской клинической больницы скорой помощи узнаете, если посмотрите выпуск программы «Точка на карте» с народным экскурсоводом Татьяной Лысовой. 

  4. Сретенская церковь перебралась с берега Клязьмы в Солдатскую слободу

    Вы знали, что храмы тоже путешествуют? Причем не только во времени, но и в пространстве. Так случилось с церковью Сретения Владимирской иконы Божией Матери во Владимире. Еще храм называют Сретенским. В XVIII столетии он перебрался с берегов Клязьмы в Солдатскую слободу (район Перекопского городка), где и находится по сей день.

    Что же заставило церковь  совершить путешествие в несколько километров, какая знаменательная встреча (сретение) произошла на Клязьме в XII веке и при чем здесь князь Андрей Боголюбский и его Успенский собор, узнаете из   программы «Точка на карте». Невероятную и драматичную историю Сретенской церкви рассказывают народный гид Владимир Новиков и настоятель храма, протоирей  Виктор Егоровский.

  5. Обитель на погосте. Тайны Ризоположенского монастыря в Суздале

    Знаете ли вы, что территория  суздальского Ризоположенского монастыря, основанного в 1207 году соратником князя Всеволода Большое Гнездо суздальским епископом Иоанном, — это гигантский древний погост? Однако местных жителей соседство с мертвыми не смущало ни девять столетий назад, ни сейчас. И в XII веке здесь, прямо на кладбище, стали селиться: строили дома, заводили хозяйство, рожали детей. Кстати, продолжительность жизни одного поколения тогда составляла всего 25 лет. Так что смерть буквально дышала в спину, была всегда рядом.  Смотрите еще один выпуск «Точки на карте» с народным гидом Алексеем Валентиновичем.

  6. Крестьяне села Новое пытались разобрать храм Покрова на Нерли

    В далеком XII веке князем Андреем Боголюбским в устье реки Нерли был основан Усть-Нерлинский Покровский монастырь. До наших дней обитель не сохранилась. Сегодня от нее осталась лишь  церковь Покрова на Нерли (1166 года постройки), парящая  над заливным лугом. Этот памятник архитектуры включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и известен далеко за пределами нашей страны. А знаете ли вы, что белокаменное чудо могло быть разобрано в XIX веке предприимчивыми крестьянами села Новое, которые задумали перенести храм в свой населенный пункт и даже получили на это разрешение владимирского владыки.

    Так бы и случилось, но, по легенде, вмешался божий промысел. Как только один из рабочих взобрался на купол и прикоснулся к кресту, то тут же ослеп. Крестьяне восприняли это как знак свыше и оставили церковь на ее историческом месте. А в своем селе возвели новый каменный храм, освятив его в честь пророка Илии с отдельным престолом Покрова Богородицы.

    Как раз в село Новое и  приглашает нас настоятель этого храма – священник Александр Широков.  Сегодня он выступит в роли  народного экскурсовода, чтобы поведать вам,  дорогие читатели, историю этого чудесного села. Смотрите!

  7. Живописное убранство Успенского собора

    От древних росписей эпохи Андрея Боголюбского до стенописей середины XX века.  Знаменитый «Страшный суд» иконописца Андрея Рублева, работы палехской артели художника-реставратора Николая Софонова и даже средневековое граффити 1536 года, нацарапанное на стенах собора и повествующее об очередном большом пожаре, уничтожившем город.

    Владимирский кафедральный Успенский собор – единственный в России храм, где можно проследить историю русской монументальной живописи в образцах с XII по XX век. Это поистине уникальный памятник. Народный гид Алексей Валентинович приглашает продолжить путешествие по кафедральному собору. Сегодня погрузимся в историю его живописного убранства.

    Дорогие друзья, наш проект и дальше будет радовать вас увлекательными видеоэкскурсиями.  И уже в следующий четверг у любителей истории будет возможность  побывать в краеведческом музее авиамеханического колледжа, чтобы узнать историю самого передового технического учебного заведения дореволюционного Владимира — Мальцовского училища. Система подготовки мастеров здесь считалась лучше в мире. До встречи!

    Подготовила Дарья Ермолина

    Фото и видео «Призыва»

     

     
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