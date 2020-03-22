Лучшие выпуски «Точки на карте» для тех, кто на самоизоляции

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Путешествуем дистанционно
Карантин внес неприятные коррективы в планы многих людей по всему миру. Однако и в изоляции, как бы это парадоксально ни звучало, можно совершать увлекательные путешествия. И тут поможет наш краеведческий проект «Точка на карте», ведь мы работаем в формате видеоэкскурсии. Ловите интересную подборку коротких фильмов, которые позволят, не выходя из дома, побывать в самых живописных и интересных уголках Владимирской области. За такую возможность — спасибо нашим народным экскурсоводам. Поехали!
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Легенды Свято-Успенского Космина монастыря на речке Яхрени
Невероятное исцеление тяжелобольного помещика, явление отроку иконы Богоматери на медной доске, святой источник, воды из которого можно набрать и сегодня. Мы вновь отправляемся в прошлое, чтобы раскрыть тайны села Небылое Юрьев-Польского района. Здесь на речке с весьма самобытным финно-угорским названием Яхрень (или Яхрома — этот вариант, вероятно, появился как более благозвучный) с середины XV века стоит мужской Свято-Успенский Космин монастырь. Его храмы величественно возвышаются над бескрайними полями плодородного Юрьева Ополья, чьи живописные просторы встретили нас особенной зимней тишиной и спокойствием, а еще чудесными историями, которые местные жители передают из уст в уста.
Кто же такой Косма, чьим имеем назван монастырь, какими делами прославился этот человек, куда подевалась чудотворная икона Яхромской Божией Матери, явившаяся тут много веков назад, и какое отношение к мужской обители имеет царь Алексей Михайлович Романов (отец Петра I), рассказывает наш проводник Алексей Валентинович.
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Больница «Красный Крест» — памятник любви и милосердию
Больница «Красный Крест» во Владимире была построена в память о 300-летии царствующего Дома Романовых. Первый камень в фундаменте будущего лечебного учреждения был заложен в 1913 году, вскоре после того как император Николай II с семьей посетил наш древний город. Строили на средства благотворителей и в рекордные сроки. Торжественное открытие состоялось 14 ноября 1914 года — в день рождения попечительницы российского Красного Креста, вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
Еще больше интересных фактов об истории городской клинической больницы скорой помощи узнаете, если посмотрите выпуск программы «Точка на карте» с народным экскурсоводом Татьяной Лысовой.
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Сретенская церковь перебралась с берега Клязьмы в Солдатскую слободу
Вы знали, что храмы тоже путешествуют? Причем не только во времени, но и в пространстве. Так случилось с церковью Сретения Владимирской иконы Божией Матери во Владимире. Еще храм называют Сретенским. В XVIII столетии он перебрался с берегов Клязьмы в Солдатскую слободу (район Перекопского городка), где и находится по сей день.
Что же заставило церковь совершить путешествие в несколько километров, какая знаменательная встреча (сретение) произошла на Клязьме в XII веке и при чем здесь князь Андрей Боголюбский и его Успенский собор, узнаете из программы «Точка на карте». Невероятную и драматичную историю Сретенской церкви рассказывают народный гид Владимир Новиков и настоятель храма, протоирей Виктор Егоровский.
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Обитель на погосте. Тайны Ризоположенского монастыря в Суздале
Знаете ли вы, что территория суздальского Ризоположенского монастыря, основанного в 1207 году соратником князя Всеволода Большое Гнездо суздальским епископом Иоанном, — это гигантский древний погост? Однако местных жителей соседство с мертвыми не смущало ни девять столетий назад, ни сейчас. И в XII веке здесь, прямо на кладбище, стали селиться: строили дома, заводили хозяйство, рожали детей. Кстати, продолжительность жизни одного поколения тогда составляла всего 25 лет. Так что смерть буквально дышала в спину, была всегда рядом. Смотрите еще один выпуск «Точки на карте» с народным гидом Алексеем Валентиновичем.
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Крестьяне села Новое пытались разобрать храм Покрова на Нерли
В далеком XII веке князем Андреем Боголюбским в устье реки Нерли был основан Усть-Нерлинский Покровский монастырь. До наших дней обитель не сохранилась. Сегодня от нее осталась лишь церковь Покрова на Нерли (1166 года постройки), парящая над заливным лугом. Этот памятник архитектуры включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и известен далеко за пределами нашей страны. А знаете ли вы, что белокаменное чудо могло быть разобрано в XIX веке предприимчивыми крестьянами села Новое, которые задумали перенести храм в свой населенный пункт и даже получили на это разрешение владимирского владыки.
Так бы и случилось, но, по легенде, вмешался божий промысел. Как только один из рабочих взобрался на купол и прикоснулся к кресту, то тут же ослеп. Крестьяне восприняли это как знак свыше и оставили церковь на ее историческом месте. А в своем селе возвели новый каменный храм, освятив его в честь пророка Илии с отдельным престолом Покрова Богородицы.
Как раз в село Новое и приглашает нас настоятель этого храма – священник Александр Широков. Сегодня он выступит в роли народного экскурсовода, чтобы поведать вам, дорогие читатели, историю этого чудесного села. Смотрите!
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Живописное убранство Успенского собора
От древних росписей эпохи Андрея Боголюбского до стенописей середины XX века. Знаменитый «Страшный суд» иконописца Андрея Рублева, работы палехской артели художника-реставратора Николая Софонова и даже средневековое граффити 1536 года, нацарапанное на стенах собора и повествующее об очередном большом пожаре, уничтожившем город.
Владимирский кафедральный Успенский собор – единственный в России храм, где можно проследить историю русской монументальной живописи в образцах с XII по XX век. Это поистине уникальный памятник. Народный гид Алексей Валентинович приглашает продолжить путешествие по кафедральному собору. Сегодня погрузимся в историю его живописного убранства.
Дорогие друзья, наш проект и дальше будет радовать вас увлекательными видеоэкскурсиями. И уже в следующий четверг у любителей истории будет возможность побывать в краеведческом музее авиамеханического колледжа, чтобы узнать историю самого передового технического учебного заведения дореволюционного Владимира — Мальцовского училища. Система подготовки мастеров здесь считалась лучше в мире. До встречи!
Подготовила Дарья Ермолина
Фото и видео «Призыва»
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