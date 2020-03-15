Кто построил Исторический музей

В самом центре Владимира, на улице Большой Московской, рядом с парком «Липки» стоит красивое здание из красного кирпича, похожее на древнерусский ларец для хранения драгоценностей. Оно построено в начале XX века специально для старейшего выставочного комплекса области – Исторического музея. Его создавали буквально всем владимирским обществом. Поэтому и не удивительно, что после открытия постоянно действующей экспозиции вход на нее был бесплатным.

Инициатива снизу

Первоначально музей естественных и промышленных произведений Владимирской губернии основан в 1854 году при Владимирском губернском статистическом комитете по инициативе его секретаря Константина Никитича Тихонравова. Создавался он при активном участии отдельных исследователей Владимирского края, материальном содействии местных промышленников, фабрикантов, купцов и являлся учреждением общественного характера.

По первоначальному плану музей должен был разделяться на отделы: а) археологии и древностей Владимирской губернии; б) промышленности мануфактурной, заводской и кустарной, а равно одежды и утварей домашних; в) сельского хозяйства, флоры и ископаемых. В 1862 году в музее находились кости животных; образцы всех сортов железной руды, добываемой в губернии; золотой песок, найденный близ Гороховца; известь, белый камень и алебастр, добываемые в Судогодском, Ковровском и Муромском уездах; образцы химических произведений Лепешкина; гороховецкие нитки; ситцы купца Зезина.

Поддержка верхов

Значительную роль в судьбе музея сыграл генерал-лейтенант Владимир Николаевич Струков, назначенный в марте 1866 года владимирским губернатором. Именно он пришел к мысли о создании во Владимире постоянной выставки мануфактурно-заводских изделий. Ее торжественное открытие состоялось 23 февраля 1869 года в здании губернской мужской гимназии. Время посещения назначили с 12 до 15 часов по воскресным дням. Уже в первые две недели выставку посетили около 200 человек, причем это были преимущественно женщины, пришедшие полюбоваться ситцами, шелками, хрусталём.

В 1872 году дирекции гимназии понадобилось помещение, занятое под музей, и все экспонаты возвратились в губстаткомитет. А их уже насчитывалось более 200 единиц, и пополнение коллекции шло постоянно. После смерти заведующего музеем Тихонравова в 1879 году экспонаты постепенно разошлись по разным хранилищам, в том числе и в Исторический музей в Москве.

Под крылом ученой комиссии

Учрежденная 26 ноября 1898 года Владимирская ученая архивная комиссия решила взять под свое крыло исторический музей. Она получила в свое распоряжение экспонаты, собранные губстаткомитетом, и стала хлопотать о месте для них. Архивной комиссии предоставили право пользоваться одной из башен Золотых ворот для хранения там громоздких экспонатов. Но это не решило вопроса о постоянно действующей экспозиции.

В Государственном архиве Владимирской области сохранилось ходатайство председателя архивной комиссии князя Урусова к городскому голове Шилову с просьбой выделить для постройки музея участок свободной городской земли «близ Николо-Кремлевской церкви, между городским бульваром и конюшнями губернаторского дома». Городская дума одобрила это решение.

Был объявлен конкурс архитектурных проектов, на который откликнулись почти все местные архитекторы и техники, но победила яркая работа Павла Густавовича Бегена. По его замыслу, здание в два этажа с высокой четырёхскатной кровлей имело форму огромного ларца с драгоценностями – тайнами истории, раскрытие которых даёт представление о Владимирской земле, начиная с самых истоков.

Жертвователи и меценаты

Ко дню закладки музея на его постройку поступили крупные пожертвования. Архивная комиссия постановила на своем заседании следующее: «имена всех жертвователей, внесших не менее 500 рублей на музей, должны быть внесены на мраморную доску во вновь построенном здании музея». Памятную доску изготовили весной 1902 года, она сохранилась в музее до наших дней.

В мае 1900 года состоялась торжественная закладка здания Владимирского губернского исторического музея, библиотеки и архива. К ноябрю 1901-го здание было воздвигнуто и вчерне окончено: вставлены рамы и окна, сделана лестница, в верхнем этаже настлан нижний пол, закончены кровельные работы. Летом 1903 года была произведена стенная роспись верхнего этажа на средства владельца иконописной мастерской в селе Палех (ныне Ивановской области) Софронова и его же рабочими.

Здание музея построено из тесаного красного профилированного кирпича. Его пожертвовал на строительство владимирский купец Тарасов. В отделке использованы старинные изразцы работы гороховецких мастеров, которыми когда-то были декорированы печи в доме купца Сапожникова. Стекло для 25 музейных витрин было предоставлено Нечаевым-Мальцовым. По мнению членов архивной комиссии, владимирский музей «внутри отделан так, как немногие отделаны подобные здания и в столицах».

Более полувека в работе

17 июня 1906 года было совершено торжественное освящение здания и открытие первой выставки музея Владимирской архивной комиссии. Первоначально экспозиция занимала только второй этаж, а на первом располагались фонды и библиотека. Кроме экспонатов из собрания архивной комиссии, в постоянную экспозицию вошли предметы из древлехранилища при братстве Александра Невского, владимирского Успенского собора, а также некоторые экспонаты из больших частных собраний Бурылина из Иваново-Вознесенска, Голышева из Голышевки близ Мстёры и т. д. Всего было представлено 897 экспонатов.

Сегодня Исторический музей входит в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Экспозиция занимает оба этажа и позволяет посетителям буквально за два-три часа пройти длинный путь от появления первых древних жителей на владимирской земле до подъёма революционных настроений населения в начале XX века.

Татьяна Лысова

Фото «Призыва» и из фондов ВСМЗ