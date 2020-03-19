Крупный пожар произошел на пилораме в Муроме

Крупный производственный пожар произошел сегодня утром в Муроме. Загорелась пилорама, расположенная на Меленковском шоссе. Сообщение о возгорании поступило в 06.23. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Муромского гарнизона. Как пояснили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадавших нет. На момент пожара на пилораме никого не было.

Общая площадь пожара составила 600 кв. метров.

Предварительная причина случившегося — аварийный режим работы электросети. К ликвидации последствий привлекались 18 человек и 5 единиц техники.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожар в селе Красное Заречье Юрьев-Польского района унес жизнь мужчины.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области