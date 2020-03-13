Котики, исторические игры и русские хороводы: восемь идей для выходных

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Фестиваль кошек 0+
Фестиваль кошек состоится во Владимире. Вы сможете увидеть прекрасных животных разных пород, понаблюдать за их конкурентной борьбой в рингах и шоу! Для детей приготовили шоу плюшевых котиков. Чтобы принять в нем участие, нужно принести с собой игрушечного мурлыку! Выставка кошек — это еще и прекрасная возможность выбрать себе котенка и пообщаться одновременно с разными заводчиками. Традиционно все желающие могут принять участие в розыгрыше породистого котенка — ежедневно в 16.00! К розыгрышу допускаются только лица старше 18 лет, кроме того, желание получить котенка должно быть осознанным, помните, что это не игрушка.
Ледовый дворец «Полярис»:
14 и 15 марта с 10.00 до 18.00
Цена билета: детский — 100 руб., взрослый — 170 руб.
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Историческая игротека в музее 6+
Посетители Владимиро-Суздальского музея-заповедника смогут попробовать себя в роли купца и окунуться в экономическую и политическую жизнь средневековой Руси. Играть вместе с вами будут представители исторического клуба «1398» — разработчики настольной игры «Купечество». Ее участники превращаются в древнерусских купцов и, как и подобает истинным коммерсантам, стараются продать свой товар с наибольшей выгодой. При этом у игроков появляется прекрасная возможность вникнуть в исторический контекст того времени и узнать места, в которые их забросила игра.
Сыграть в настольную игру и стать «лучшим купцом на Руси» смогут все желающие в возрасте от шести лет. Играть можно семьями. Время одной партии — от 20 минут, количество игроков в команде — от двух до пяти человек. Все желающие смогут приобрести игру «Купечество» в сувенирных магазинах музея-заповедника.
14 марта с 10.00 до 15.00 в МЦ «Палаты»: Владимир, ул. Большая Московская, 58;
15 марта с 11.00 до 15.00 в МК «Суздальский кремль»: Суздаль, ул. Кремлевская, 20, в экспозиции «Суздальская Евфросиньевская ярмарка».
Участие в исторической игротеке по бесплатным билетам.
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«Сказочная Гжель» 6+
Московский государственный академический театр танца «Гжель» был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов. В многообразных композициях и миниатюрах театра ожили творения мастеров народных художественных промыслов, передавая будущим поколениям знания о таких разновидностях народной росписи, как гжель, палех, жостово и павловопосадские узоры.
Новое танцевальное шоу «Гжель» — это необыкновенное действо, в котором зрителям предложат совершить увлекательное музыкальное путешествие по уголкам России. За полтора часа захватывающего представления будут показаны сложные трюковые номера, лирические хороводы и массовые костюмированные сцены народных гуляний. Яркие костюмы подчеркнут самобытность России и ее глубокие традиции, а выступающий в роли декорации мультимедийный экран воплотит замыслы создателей танцевального шоу в современной интерпретации.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
14 марта в 17.00
Цена билета — 1000-1800 руб.
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Кинофакультатив: «Бартон Финк» братьев Коэн 16+
Областная библиотека для детей и молодежи приглашает на очередной инициативный кинофакультатив. Повестка дня: просмотр и обсуждение фильма «Бартон Финк» 1991 года. Драма братьев Коэн представляет из себя лучший образец киноязыка двух кинорежиссёров. В кинокартине они нашли свой уникальный стиль и сняли одну их лучших своих кинолент.
1941 год. Молодой драматург Бартон Финк приезжает в Голливуд, чтобы писать заказной сценарий для одной из крупных кинокомпаний. Остановившись в ужасном отеле, он приступает к работе. Но дело движется медленно. Бытовые проблемы постоянно выбивают Бартона из колеи. К тому же, будучи человеком закомплексованным, он постоянно терзается муками творчества, отчего настроение ухудшается день ото дня. А все потому, что Бартон не знает, чем закончится эта уникальная история, начавшаяся как сотни других.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
14 марта в 15.00
Вход свободный
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Презентация книги о древнейших монастырях Владимира 12+
В книге Татьяны Тимофеевой рассмотрена история Рождественского монастыря – одного из известнейших русских монастырей, важнейшего в градостроительной структуре Владимира, ставшего в своё время местом упокоения Александра Невского.
Второй раздел книги посвящен истории Константино-Еленинского монастыря в селе Доброе, основанном, по одной из датировок, при Андрее Боголюбском. Федоровский же монастырь, о котором идёт речь в третьей части, до наших дней не сохранился, но документальное свидетельство его существования определяет и примерное время его основания, и место – Княжий луг на слиянии рек Рпени и Почайки, на северо-востоке от Владимира.
Все истории существования и перестроек монастырей отслежены по архивным документам: монастырским описям, писцовым книгам, редким изданиям из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, научным трудам, летописным сводам, житиям и т. д.
Автор книги Татьяна Петровна Тимофеева – заслуженный работник культуры РФ, историк архитектуры, краевед, поэтесса, дважды обладатель областной премии в области культуры, искусства и литературы.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
14 марта в 15.00
Вход свободный
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Ретро-вечер «С песней по жизни» 6+
21 марта исполняется 125 лет со дня рождения артиста эстрады и кино актёра Леонида Осиповича Утёсова (1895-1992) и 100 лет со дня рождения советского и эстонского певца Георга Карловича Отса (1920-1975). Уникальные голоса этих исполнителей помнят люди нескольких поколений. Пластинки и магнитофонные ленты с записями песен из их репертуара бережно хранятся во многих семейных «музыкальных фондах». Участники ретро-встречи познакомятся с интересными фактами из биографии любимых певцов, услышат аудиозаписи песен в их исполнении, посмотрят отрывки из художественных фильмов «Мистер Икс» и «Весёлые ребята».
Библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦГБ»: мкр. Юрьевец, Школьный пр-зд, 4
15 марта в 14.00
Вход свободный
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PsycheDELTA во Владимире 16+
Долгожданные и многими любимые Тамара Зарицкая и PsycheDELTA blues band в начале весны играют новую программу во Владимире. Это большое событие для тех, для тех, кто хочет окунуться в атмосферу настоящей корневой блюзовой музыки, раннего джаза и госпела. Пропускать такое просто нельзя!
PsycheDELTA blues band — московская группа, исполняющая дельта-блюз и чикагский блюз — стили, которые еще не испытали на себе влияние рок-музыки, и в которых еще присутствует архаичная шаманская ритмика, уходящая корнями в африканскую традицию. Эта музыка также имеет свой особый лад, не мажорный и не минорный, поэтому мелодии народных песен, которые использует PsycheDELTA, могут передавать удивительный сплав эмоций: радости, боли, гнева, иронии, надежды на лучшее, — не оставляющий слушателя равнодушным. Музыканты предпочитают мягкий полуакустический звук, в котором хорошо слышны все нюансы и никто никого не заглушает, однако в некоторых вещах, требующих драматического напряжения, способны разойтись не на шутку.
Бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
15 марта в 19.00
Цена билета — 500 руб.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные насыщенной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
14 марта
10.30 – любимые советские мультфильмы: «Золотая антилопа» (1954, 0+), «Волк и семеро козлят» (1957, 0+), «Каникулы Бонифация» (1965, 0+), «Волк и теленок» (1984, 0+).
13.30 – комедия «Байкальские каникулы» (Россия, 2015, 6+). Коля Голиков впервые в своей жизни отправляется в детский лагерь на берегу Байкала. Там он находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филиппова. И приключения начинаются.
16.00 – фэнтези «Чародейка» (Дания, 2018, 12+). 12-летняя Клара обретает волшебный дар — она может разговаривать с животными. Мир дикой природы в опасности, поэтому девочка вместе с друзьями и тетей-наставницей вынуждена отправиться в магическое путешествие.
18.30 – драма «Особенные» (Франция, 2019, 12+). Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.
15 марта
10.30 – любимые советские мультфильмы: «Заколдованный мальчик», «Петя и Красная Шапочка» (1955 — 1958, 0+).
13.30 – мелодрама «В небо… за мечтой» (Россия, 2017, 6+). Пашка Новиков бредит самолетами, и судьба сводит его с настоящим летчиком-испытателем, которого подкупает искренняя любовь мальчика к самолетам. Его мечта становится ближе…
16.00 – фэнтези «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия, 2017, 12+). Однажды на скачках мальчик знакомится со странным господином, который предлагает мальчику интересную сделку: Тим продаёт ему свой заразительный смех и теперь будет выигрывать любые пари…
18.30 – комедия «Подкидыш» (Россия, 2019, 6+). Фильм о приключениях потерявшейся девочки в Москве. Мир мегаполиса в начале XXI века вовсе не добр и не безопасен, но пятилетняя Наташа так искренне и доверчиво относится к окружающим, что люди, встречаясь с ней, меняются к лучшему.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
14 и 15 марта в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото «Призыва»
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