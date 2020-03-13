Котики, исторические игры и русские хороводы: восемь идей для выходных

Посетители Владимиро-Суздальского музея-заповедника смогут попробовать себя в роли купца и окунуться в экономическую и политическую жизнь средневековой Руси. Играть вместе с вами будут представители исторического клуба «1398» — разработчики настольной игры «Купечество». Ее участники превращаются в древнерусских купцов и, как и подобает истинным коммерсантам, стараются продать свой товар с наибольшей выгодой. При этом у игроков появляется прекрасная возможность вникнуть в исторический контекст того времени и узнать места, в которые их забросила игра.

Сыграть в настольную игру и стать «лучшим купцом на Руси» смогут все желающие в возрасте от шести лет. Играть можно семьями. Время одной партии — от 20 минут, количество игроков в команде — от двух до пяти человек. Все желающие смогут приобрести игру «Купечество» в сувенирных магазинах музея-заповедника.

14 марта с 10.00 до 15.00 в МЦ «Палаты»: Владимир, ул. Большая Московская, 58;

15 марта с 11.00 до 15.00 в МК «Суздальский кремль»: Суздаль, ул. Кремлевская, 20, в экспозиции «Суздальская Евфросиньевская ярмарка».

Участие в исторической игротеке по бесплатным билетам.