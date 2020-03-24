Коронавирус заставил предпринимателей срочно менять форму работы

Угроза распространения коронавируса заставила предпринимателей менять форму работы. Для бизнесменов COVID-19 оказался вопросом не только физического, но финансового здоровья. И это тот случай, когда времени ждать вакцину нет. Спасительное лекарство для своего дела владельцы компаний вынуждены изобретать самостоятельно. Самые прогрессивные уже переориентировались. Многие ушли в Интернет. Так, фитнес-клубы уже готовы организовать тренировки в вашем доме. Теперь не придется ехать в спортивный зал, любимый инструктор сам постучится в ваш телефон или компьютер. Все, что для этого нужно, — доступ к социальным сетям и мессенджерам. Учитывая, что двери для посетителей не сегодня завтра залам придется закрыть, единственный вариант — быть на связи с клиентами в режиме онлайн. — Сейчас мы готовим проект, который будет называться «Антивирус-челлендж». Участвовать в нем можно будет всем абсолютно бесплатно. Мы понимаем, как важно нашим клиентам поддерживать свою физическую активность, образ жизни, следить за своим питанием, режимом дня, общаться. Это антикризисная мера, — пояснила «Призыву» маркетолог одного из фитнес-клубов Владимира Виктория Силантьева, — — У нас будет организован челлендж-чат в Телеграме. Это будет фитнес-онлайн игра. Можно будет не просто не заскучать и не впасть в уныние дома. Мы предлагаем активным людям зарабатывать баллы, которые можно будет потратить на услуги клуба и покупку абонементов, чтобы люди поддерживали здоровый образ жизни. Сейчас нам всем показали, как важно иметь хороший иммунитет и физическое и ментальное здоровье. По словам сотрудников фитнес-центра, сейчас главных задач несколько: поддержать физическую форму клиентов, сохранить наработанную базу и дать возможность тренерам и инструкторам заработать. Именно поэтому клуб принял решение отменить собственную комиссию и дать возможность специалистам работать с клиентом напрямую. Варианта два: индивидуальные тренировки на дому или групповые занятия на свежем воздухе. Пока ситуация в регионе не запрещает этого делать.

На онлайн-занятия теперь ориентируется и известная во Владимире школа танцев. Для учеников, родители которых решили оставить детей дома, готовятся видеотренировки и прямые эфиры. Педагоги будут повторять движения на камеру и выходить в эфир. Пока это возможно, репетиции не будут отменять и в танцевальных залах. — Что касается бизнеса, конечно, мы вынуждены принимать антикризисные меры. Мы сейчас ведем только малые группы, много стало индивидуальных занятий. Мы сейчас сократили работу клуба в дневное время, только вечером работаем. Это сказалось на зарплатах менеджеров. Но это вынужденная мера, — пояснила «Призыву» руководитель студии танцев Элина Зайцева, — Мы сократили все издержки, в частности расходы на рекламу. Мы написали письмо арендодатору, чтобы нам дали каникулы на время распространения коронавируса.

Отложить выплату арендной платы и предоставить каникулы по кредитам попросили и руководители одного из батутных центров Владимира. По словам руководителя, письма направили во все инстанции. Ждут ответа. Уже сейчас количество посетителей в развлекательном комплексе упало в два раза: с 300 до 150 человек в выходные дни. Родители с детьми стараются не посещать места массового скопления народа и оставаться дома. В этот ситуации праздник готов сам прийти в гости. — Мы организовали выездные праздники и дни рождения на дому. Берем с собой маленький батут, разный игровой инвентарь, готовим развлекательные программы, — пояснил «Призыву» Ярослав Чесноков. — Что касается нашего центра, то мы сократили максимальное количество человек в час, везде повесили информирующие таблички, антисептики, ведём контроль за соблюдением правил. Кроме того, для детей, которые не ходят в школу, запустили программы на целый день пребывания с питанием, обучением и развлекухой.

Занять детей на время каникул и дистанционного обучения готовы сразу несколько образовательных площадок. Группы открывают маленькие, до 10 человек, обещают усиленное кварцевание и дезинфекцию, двухразовое питание и помощь с уроками. И таких предложений сейчас в Интернете достаточно. Более того, услуга эта новая, востребована здесь и сейчас. А потому и продвигают ее активно, используя рекламные возможности социальных сетей. — Настали неожиданно долгие каникулы, и вы не знаете, куда пристроить своих детей? В связи со сложившейся ситуацией в школах и по просьбам родителей мы организуем группу дневного пребывания ребят в нашем центре, — вот стандартное предложение одной из школ. Куда оптимистичнее настроены на работу в новых условиях в одной из видеостудий Владимирской области. Там быстро поняли, что сейчас могут быть востребованы в новом направлении. Снимать придется не рекламу и торжества, а видеоконференции и онлайн-трансляции. И компания это готова предложить. — Уходим в онлайн. Карантин — не повод для паники, это поиск новых возможностей! Выигрывают те, кто может быстро перестроиться и сориентироваться в нестандартной ситуации. Не отменяйте ваши мероприятия, а переведите их в онлайн. Мы с удовольствием проведем онлайн-трансляцию вашего мероприятия в обычном формате или в формате 360, — сказано в официальной группе студии по производству видеопродукции.

Оказать помощь предпринимателям в условиях пандемии готовы и общественные бизнес-структуры. Владимирское областное отделение «Опоры России», ТТП Владимирской области, Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области, РО «Деловая Россия» создали рабочую группу. Она уже принимает вопросы от предпринимателей и готовит по ним системные и индивидуальные решения. Предложения касаются налогообложения, кредитования, аренды государственного и муниципального имущества, государственных закупок. В ближайшее время они будут направлены в адрес органов исполнительной и законодательной власти региона и органов местного самоуправления. За помощью предприниматели могут обратиться по телефону: (4922) 53-36-75. Ранее «Призыв» сообщал, что предприниматели просят ввести мораторий на платежи из-за коронавируса.

Полина Тарбеева

Фото: business-vector.info