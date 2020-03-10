Коронавирус отменил приезд Кодзи Ямамура в Суздаль

Культовая фигура независимой авторской анимации Японии Кодзи Ямамура не приедет в Суздаль на фестиваль анимационного кино. Визит выдающегося режиссера отменился из-за коронавируса. Кодзи очень сожалеет о вынужденном отказе от поездки и приносит свои извинения российским коллегам и фестивальной публике, сообщает студия «Мастер-фильм». Вместо запланированного мастер-класса японского гостя в пятницу, 13 марта, будет проведен вечер, посвященный творчеству Кодзи Ямамура и его студентов.

Между тем сам юбилейный, 25-й по счету, российский фестиваль анимационного кино пройдет в соответствии с планами. Участие в крупнейшем профессиональном смотре отечественной мультипликации примут более двух тысяч человек.

Юбилейный фестиваль пройдет с 11 по 16 марта в турцентре «Суздаль».

Программа фестиваля наполнена многочисленными творческими и деловыми событиями. Основное внимание традиционно приковано к конкурсной программе, в которую включены самые новые авторские фильмы, полнометражные картины, анимационные сериалы. На участие в фестивале в этом году было подано более 320 работ, из них конкурсная комиссия отобрала только 89.

Гостей Суздальфеста ждет много интересных работ. Так, следом за мировой премьерой на Берлинском кинофестивале Александр Свирский представит свою картину «Мой галактический двойник Галактион». Также в конкурс фестиваля включен фильм номинанта на премию «Оскар» Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Многие ожидаемые работы признанных мастеров анимационного кино будут впервые показаны именно в Суздале: «Боксбалет» Антона Дьякова , «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера, «Городская коза» Светланы Разгуляевой и многие другие.

Показы анимационного кино, концерты, творческие встречи и мастер-классы помимо главной площадки в Суздале пройдут во Владимире и Юрьеве-Польском, а также в поселках Балакирево, Боголюбово, Красное Эхо, Красная Горбатка, Ставрово. Ожидается, что мероприятия соберут более 10 тысяч маленьких зрителей.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирский инженер создаёт робота, который будет петь в составе владимирской рок-группы.

Ольга Ефремова

Фото: nippon.com