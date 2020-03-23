Контракт на строительство перемычки Чапаева-Сперанского подписан

Во Владимире подписан контракт на строительство дорожной развязки, которая соединит улицы Чапаева и Сперанского. Подготовка к строительству уже началась. На первом этапе планируется реконструировать участок автомобильной дороги по улице Чапаева с устройством кольцевого движения на пересечении с улицей Василисина. Вторым этапом работ предусмотрена реконструкция участка дороги по улице Василисина — от дома № 22-б до нового кольцевого пересечения с улицей Чапаева.

Стоимость проекта — 108 миллионов рублей.

Строительство развязки на Чапаева-Сперанского финансируется за счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Владимира», уточняет мэрия Владимира. Работы полностью завершатся не позднее осени будущего года.

Ранее «Призыв» сообщал, что на Чапаева и Василисина будет организовано движение по четырем полосам. Сюда запустят общественный транспорт. На обеих улицах предусмотрены новые остановки.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru