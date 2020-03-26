Константин Демидов: Еда есть!

«Хотелось бы сразу сказать два слова: еда есть!» — так начал свое заявление о текущей ситуации директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия. Константин Демидов заверил, что продуктов хватит на всех. Предприятия агропромышленного комплекса работают в штатном режиме, без выходных. Мониторинг торговых сетей ведется постоянно. Также постоянно проверяются запасы продовольствия у производителей и наличие сырья для продуктов питания. На первый план выходит вопрос с ростом цен.

— С ценами, ну мы все видим, тут лукавить не надо. Конечно, цены не могут оставаться теми же самыми. И здесь даже причина не в пандемии коронавируса, не в повышенном спросе на продукты питания. Основная причина — это рост курса доллара. Мы понимаем, что хоть у нас и перепроизводство основных продуктов питания в России, но себестоимость их во многом зависит от материалов, частично сырья, составляющих, которые поставляются из-за рубежа, — рассказал Константин Демидов. — Мы в ежедневном формате ведем мониторинг отпускных цен производителей, департамент предпринимательства — мониторинг цен потребительских. Эти цены на уровне Минсельхоза и Минпромторга сопоставляются и сразу видно на каком уровне произошло это удорожание. Данные сразу же передаются в Федеральную антимонопольную службу.

Предприятия АПК работают без выходных.

С начала мониторинга цен, т.е. с 17 марта во Владимирской области значительно подорожало мясо. Рост составил 10 %. Ощутимо выросли цены на хлеб — рост 4 %. Это связано с подорожанием муки и зерна. Рост цен на них пытаются остановить приостановлением экспорта. Пошли вверх цены на овощи. Капуста, например, подорожала на 14%. Как заявил Константин Демидов, это сезонный всплеск.

Жаловаться на дефицит продуктов в магазинах и рост цен можно по телефону «горячей линии» департамента предпринимательства и торговли: 8 (4922) 53-16-03.

Ранее «Призыв» сообщал, что главный санитарный врач Владимирской области выпустил новое постановление, ужесточающее ограничительные меры из-за распространения коронавируса COVID-19. Новый документ касается сферы развлечений и заведений общепита. Часть из них вынуждена будет закрыться.

Елена Пляскина, Петр Соколов

Фото «Призыва»