Комбинат «Тепличный» сменил директора

Исполняющим обязанности директора государственного унитарного предприятия «Комбинат «Тепличный» назначен Сергей Дьяков. Он сменил на посту Михаила Веретенникова, который устроился в крупное частное аграрное хозяйство другого региона. Сергей Дьяков — эксперт в отрасли овощеводства защищённого грунта. Возглавлял тепличные хозяйства «Ярославский», «ПромПарк» в Орловской области и «Белореческий» в Краснодарском крае. Работал в разные годы и на комбинате «Тепличный» во Владимире. Был первым заместителем директора по техническим вопросам.

Новый руководитель будет завершать стартовавшую при прежнем директоре процедуру приватизации. Госпредприятие уже прошло все проверки и ревизии. Все подсчитано и приведено в порядок. Более того, составлен перспективный план развития, который и представили потенциальным инвесторам. В администрации области сообщали об интересе 7 крупных организаций, готовых вложить инвестиции в комбинат «Тепличный». А средства необходимы прежде всего на модернизацию системы освещения и теплоснабжения, чтобы запустить комбинат на круглогодичный режим работы.

Комбинат «Тепличный» собирает до 30 тонн огурцов в сутки

Сейчас владимирский «Тепличный» работает на две трети своих возможностей. Первый урожай огурцов уже собран. Как «Призыв» сообщал ранее, зелень и огурцы уже поступили на торговые прилавки. К концу марта начнут торговать своими томатами. А там поспеют и перцы с баклажанами.

Прежний директор Михаил Веретенников смог вывести предприятие из кризиса. За два года он смог погасить все долги комбината и выйти на прибыль. За минувший год компания заработала 28 миллионов рублей. Урожай овощей за 2019 год составил 8 тысяч тонн.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»