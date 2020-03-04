Кольчугинские рыцари удивят дам 8 Марта

Рыцари будут дарить цветы прекрасным дамам. В Международный женский день команда добровольцев из Кольчугино вновь проведет акцию «Цветы от рыцаря». 8 Марта, облачившись в доспехи и вооружившись цветами, они выйдут на улицы города, чтобы галантно поздравить представительниц прекрасного пола. Акция пройдет в Кольчугино уже в шестой раз. В прошлом году добровольцы подарили женщинам около 200 цветов, а также конфеты и шоколад.
Акция пройдет в Международный женский день.
Сначала добровольцы покупали подарки только на свои средства, позже подключились горожане и стали оказывать материальную поддержку: кто деньгами, кто подарками, а кто просто репостом в социальных сетях. Присоединиться к «рыцарской» акции могут все желающие.
— Тот масштаб, что мы даём последние 3 года, реализован благодаря вашей огромной поддержке, дорогие кольчугинцы! Добрые комментарии, лайки, репосты, деньги на цветы, участие в акции, улыбки на лицах, мысленные пожелания нам успеха и благословения — всё это поддержка и вклад в общее дело, — поблагодарили неравнодушных горожан организаторы акции.
Ранее «Призыв» рассказывал, как выбрать свежие и качественные цветы и удивить прекрасных дам 8 Марта.
Ольга Ефремова
Фото группы «Кольчугино»
Обсуждение 3
Какие молодцы! Рада за прекрасных дам города Кольчугино!
Здорово придумали, неожиданно приятно, наверное, встретить таких в праздник)))))
Молодцы! С деньгами, я думаю, и во Владимире бы помогли, «всем миром» так сказать) главное, сам факт! Приятно, неожиданно и просто для отличного настроения! 🙂