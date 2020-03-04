Кольчугинские рыцари удивят дам 8 Марта

Рыцари будут дарить цветы прекрасным дамам. В Международный женский день команда добровольцев из Кольчугино вновь проведет акцию «Цветы от рыцаря». 8 Марта, облачившись в доспехи и вооружившись цветами, они выйдут на улицы города, чтобы галантно поздравить представительниц прекрасного пола. Акция пройдет в Кольчугино уже в шестой раз. В прошлом году добровольцы подарили женщинам около 200 цветов, а также конфеты и шоколад.

Акция пройдет в Международный женский день.

Сначала добровольцы покупали подарки только на свои средства, позже подключились горожане и стали оказывать материальную поддержку: кто деньгами, кто подарками, а кто просто репостом в социальных сетях. Присоединиться к «рыцарской» акции могут все желающие.

— Тот масштаб, что мы даём последние 3 года, реализован благодаря вашей огромной поддержке, дорогие кольчугинцы! Добрые комментарии, лайки, репосты, деньги на цветы, участие в акции, улыбки на лицах, мысленные пожелания нам успеха и благословения — всё это поддержка и вклад в общее дело, — поблагодарили неравнодушных горожан организаторы акции.

Ранее «Призыв» рассказывал, как выбрать свежие и качественные цветы и удивить прекрасных дам 8 Марта.

Ольга Ефремова

Фото группы «Кольчугино»