Кольчугино, Камешково, Юрьев-Польский: как правильно склонять топонимы?

Поедем до Кольчугино или до Кольчугина? Родом из города Мурома или из города Муром? Как правильно сказать и написать? После выхода первой лингвистической программы (она была посвящена ошибкам наружной рекламы) «Призыв» получил много вопросов, большая часть которых касалась склонения топонимов. То есть слов, которые обозначают названия городов, сел, рек и других географических объектов. Вместе с кандидатом филологических наук, преподавателем Владимирского филиала Финансового университета Татьяной Ковалевой разбираем самые интересные случаи.

Чтобы ответить на возникшие вопросы, нам понадобится поделить города нашей области на несколько групп, так как падежный климат в них неодинаков.

Родовое слово и русский топоним

Итак, в городе Александрове и в городе Владимире, а также в городе Гороховце, Коврове, Муроме температура изменится, ведь географическое название, употребленное с родовыми наименованиями город, село, деревня, хутор, река, склоняется, если топоним русского, славянского происхождения или представляет собой давно заимствованное наименование.

В городе Меленки с городом Вязники морозно. Изменять названия данных городов не следует, так как географические названия в форме множественного числа в сочетании с родовым словом обычно не склоняются.

При этом без родового слова топонимы множественного типа Вязники, Меленки, Петушки изменяются по падежам: до Вязников, Меленок, Петушков.

Не совпали в роде

На берегу реки Киржач тоже морозно. В данном контексте название реки склоняться не будет, поскольку род обобщающего слова и топонима не совпадает. Так, река – слово женского рода, а название Киржач – мужского рода, поэтому в данном сочетании название реки склонять не нужно.

Однако это замечание не относится к сочетаниям со словом город, поэтому правильно говорить и писать: теплее в городе Судогде и в городе Собинке.

А что делать со сложносоставными?

Приближается весна в Юрьеве-Польском. В данном сложносоставном топониме при склонении изменяются обе части, ведь топоним представляет собой русское или давно освоенное название.

А вот в Гусь-Хрустальном снежно. Первая часть названия города при склонении не изменяется. Это связано с финно-угорским происхождением первой части топонима и показывает нам, что русский язык его не до конца освоил, то есть не принял в систему склонения.

Так Польский или Польской?

Спорным до сих пор остаётся вопрос о том, как правильно произносить и писать название города: Юрьев-Польский или Юрьев-Польской. Давайте разберемся в происхождении этого топонима. В этом нам поможет книга Н.В. Юдиной и Е.А. Кузнецовой «Топонимический портрет Владимирской области».

Лингвисты уверены, что название города происходит от имени человека, его основателя князя Юрия Долгорукого. То есть изначально название воспринималось как словосочетание Юрьев город. Вторая часть появилась для уточнения местоположения. В Приднепровье существовал тогда ещё один город Юрьев. В отличие от южного тезки, название города во Владимирской области было дополнено второй частью — Польский, так как располагался он на Суздальском Ополье. А споры ведутся потому, что вариант второй части Польский вызывает ложные аналогии с государством Польшей, хотя Польша к городу никакого отношения не имеет. Эти аналогии и раздражают некоторых защитников варианта Юрьев-Польской.

Исторический документ – Никоновская летопись – гласит: «…князь великий Юрий Долгорукий в своё имя град заложи, нарицаемый Пóльский». Уже в древнем документе использована именно форма Польский. Вариант Польской появится позже, в разговорной речи. Большинство словарей географических названий указывает как правильный только один вариант – Юрьев-Польский, некоторые помещают в скобках и Юрьев-Польской как дополнительный вариант.

Поселок и озеро требуют не склонять

Вернемся к названиям. В поселке Красная Горбатка ожидается оттепель. Так, в «Словаре географических названий» Александры Васильевны Суперанской указано, что топонимы обычно не склоняются в сочетании с такими географическими терминами, как озеро, округ, остров, полуостров, поселок.

В Кольчугине или в Кольчугино?

Самые ожесточенные споры вызывает склонение названий, которые оканчиваются на -о. Одни жители категорически против изменения таких названий, другие требуют склонять! У нас и для тех, и для других хорошие новости.

В городе Кольчугино и в городе Камешково (ударение правильно ставить на первый слог) температура без изменений, ведь топонимы славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом.

Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый и несклоняемый: в Камешково и в Камешкове, в Кольчугино и в Кольчугине.

Внимание! Строгой литературной норме соответствует склоняемый вариант.

Например, более правильно говорить по Камешкову, Карабанову, Кольчугину, Костереву и так далее.

В склонение вмешались военные

Лингвисты отмечают появление тенденции к несклоняемости данных топонимов («Грамматика-80», Андрей Зализняк). Это связано с рядом причин. Во-первых, с необходимостью разграничения географических названий и фамилий, а также со схожестью названий населённых пунктов типа Пушкин и Пушкино.

Во-вторых, тенденция к неизменяемости появилась в XX веке благодаря картографам и военным. Так, военные в приказах и сводках имели дело с неизменяемыми географическими названиями, совпадающими по форме с надписями на карте. Приказ об употреблении топонимов в именительном падеже был издан еще в царские времена, чтобы избежать путаницы. Во время Великой Отечественной войны эта тенденция усилилась, так как в армейских приказах и фронтовых сводках по радио звучали только несклоняемые формы топонимов. Тогда военную традицию восприняло гражданское население.

Мы, к счастью, живем в мирное время, поэтому для сохранения красоты русской речи должны следовать литературной норме, то есть склонять такие топонимы.

Пусть погода в ваших городах соответствует сезону, а склонения ваших городов подчиняются языковой норме. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях к этому материалу. Мы обязательно на них ответим в следующих выпусках.

Благодарим за консультации кандидата филологических наук Е.А. Кузнецову.

Татьяна Ковалева

Заглавное фото: maps-rf.ru