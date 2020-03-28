Клещи угрожают энцефалитом — соблюдайте правила безопасности

В этом году из — за аномально теплой зимы и ранней весны клещи проснулись раньше обычного срока. Уже сейчас жители Владимирской области выкладывают в соцсетях фото опасных насекомых, которых «насобирали» на прогулке. Но самое тревожное, что в прошлом году участились случаи энцефалита. А это смертельно опасное заболевание как для человека, так и для домашних питомцев. И если вы в выходные собрались прогуляться, помните, что тоже опасность подстерегает не только на природе, но и в городе. Пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора Марина Колтунова рассказывает, как обезопасить себя и близких от атаки клеща и что делать, если все-таки укусили.

Не так страшен укус, как его последствия

Маленький и безобидный с виду клещ способен доставить множество проблем. Список переносимых им болезней выглядит устрашающе: это боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, клещевой возвратный тиф, туляремия, бабезиоз, пятнистая лихорадка. Каждая из этих напастей способна надолго выбить человека из привычного ритма жизни, а некоторые несут смертельную опасность. Поэтому позаботьтесь о профилактике!

Опасность приходит снизу

Клещ никогда не прыгает на человека с веток деревьев. Он ползет по ногам с земли. Самые «вкусные» для него места — шея, подмышечные впадины, голова.

Сделайте прививку

В прошлом году во Владимирской области отмечались случаи клещевого энцефалита, потому лучше сделать прививку. Хотя не так давно наша область в этом смысле считалась относительно благополучной. О том, где сделать прививку и сколько это стоит, читайте здесь.

Собираетесь на природу? Правильно оденьтесь!

Нужно одеваться так, чтобы не дать клещу подобраться к коже. То есть надевать плотную светлую одежду. На ней проще разглядеть черного клеща. Заправлять штаны в носки, свитера или футболки в штаны и так далее, чтобы у вас не было ни одного участка, куда бы мог пробраться клещ. Осматривать себя и особенно детей желательно каждые 20-30 минут. Тогда вы не пропустите клеща, и дома достаточно будет легкого осмотра. Одежду лучше выбирать не из мягкий тканей, за которые клещу будет удобно цепляться и ползти наверх, а из скользящих.

Если вас уже укусил клещ

Обязательно обращайтесь в поликлинику по месту жительства и наблюдайте за своим самочувствием. Любое недомогание может быть связано с укусом. Клеща сохраните и принесите в лабораторию управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Мы сделаем анализ и через некоторое время сможем вам точно сказать, опасен для вас был этот укус или нет.

Советы ветеринара и опытного собаковода о том, как уберечь животных от укуса опасных членистоногих, читайте здесь.

Юлия Митина

Фото из открытых электронных источников