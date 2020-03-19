Клещи атакуют приют хаски в Петушинском районе

Клещи добрались до приюта «Дом северной собаки» под Петушками. В этом году они активизировались необычно рано. Полезли сразу отовсюду. Владельцы собак отмечают, что снимают сразу по нескольку штук. И не важно, где гуляли — в городском парке или в лесу. Только за эту неделю владельцы регистрируют уже третий случай пироплазмоза. Это смертельно опасное заболевание, распространителями которого являются клещи. В приюте сейчас около 200 хвостатых, большинство из которых хаски и лайки. Силами благотворителей «Дом северной собаки» пока собрал деньги на покупку только 60 таблеток для защиты от клещей.

Одна таблетка стоит от 1300 рублей.

— Именно это средство наиболее эффективное. Хватает на три месяца. Капли совсем не помогают, территорию опрыскивали неостомазаном, но тоже мало эффекта. Сердце кровью обливается. Как решать, кому дать, а кому не дать таблетку? Ввели двукратный осмотр каждой собаки в день. Клещей очень много, — рассказывает руководитель приюта «Дом северной собаки» Яна Ремизова.

«Дому северной собаки» перечисляют средства каждый день. Но их недостаточно. Руководитель приюта рассказывает, что готова снимать видео для тех, кто готов помочь собаке адресно. Так, драгоценную таблетку уже получили Кубик, Лея, Альма, Несси, Чак, Зара.

В пятницу владельцы приюта отправляются в Москву, чтобы купить средство по закупочной стоимости. Во Владимирской области этот препарат стоит гораздо дороже. «Дом северной собаки» имеет свои группы в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Все реквизиты и телефоны для помощи хвостатым есть там.

«Призыв» сообщал ранее, в какое замечательное место под Петушками переехали хаски. Приют обрел свой дом. Владельцы проводят однодневные туры по окрестным лесам вместе со своими питомцами и всегда рады гостям.

Анна Тумановская

Фото приюта «Дом северной собаки»