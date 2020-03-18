Карантин по COVID – 19 открыл доступ к фильмам и лекциям в Интернете

Сейчас новости о коронавирусе похожи сводки с фронтов. Да, нам всем страшно за себя и родных. Соблюдаем правила гигиены, чаще остаемся дома. Пока о введении общенационального карантина речи нет, но никто не гарантирует, что нам не придется этого пережить. И пока одни скупают гречку и макароны с тушенкой, другие оплачивают Интернет на несколько месяцев вперед. Зачем? Читайте наш материал, и вы узнаете, почему, кроме продуктов и лекарств, во время карантина важно иметь выход во всемирную сеть.

С Интернетом, который пока есть везде, пережить карантин можно гораздо веселее, разнообразнее и познавательнее. Россияне в карантине собираются отсыпаться, читать книги, смотреть фильмы, играть в компьютерные игры.

Российские и зарубежные интернет-площадки оперативно реагируют на обстановку, открывают бесплатные доступы к своим лекциям, фильмам, концертам.

Да, для них это хороший маркетинговый ход, а для нас – прекрасная возможность отвлечься и узнать что-то новое для себя.

Психологические лекции и вебинары

Ресурс «Familly Tree» до 23 марта открыл бесплатный доступ к своим лекциям. Если вы в стрессе, в конфликте, испытывайте токсичные чувства, обязательно послушайте эти лекции и вебинары.

Марина Травкова «Под диваном никого — 2.0».

Три суперполезные лекции о токсичных чувствах: тревоге, гневе, вине, стыде. Семейный психотерапевт научит превращать внутренних врагов в друзей и вселять в домочадцев спокойствие и уверенность.

Людмила Петрановская «Точка кипения. Конфликты в семье» — здесь о том, как оставаться командой в любой ситуации, а во время конфликтов находить себя не на баррикадах, а за столом переговоров.

Еще одна лекция Петрановской — «Карантин без «точки кипения». Материал о подводных камнях, которые обнаруживаются, когда вся семья находится в одном объеме. Обсуждаем, как сводить конфликты на «нет» и даже во время ссор сохранять здравый рассудок.

Вебинар Дарьи Сучилиной «Осознанность: могу, умею, практикую» с полезными практиками медитации и рассказом о том, что такое майндфулнес.

Осознанность бережет время, помогает организму отдыхать, не дает проблемам «поглотить» нас. А небольшие медитативные практики из вебинара помогут справиться со стрессом.

Детский и семейный психолог Светлана Ройз рассказывает, как поговорить с маленькими детьми о карантине и происходящем в мире.

Онлайн-кинотеатры и развлекательные сервисы

Крупные российские онлайн-кинотеатры решили провести специальные акции в связи с карантином. Ограниченную бесплатную подписку предоставят Okko, Ivi, more.tv, Premier и «Кинопоиск HD».

В Okko запустили чат-бота с бесплатными подписками, который выдает промокод на пакет «Оптимум» сроком на 14 дней. Вас ждут 35 000 фильмов и сериалов. Но предложением могут воспользоваться только те пользователи, у которых нет действующей подписки.

«Okko Спорт» открывает доступ к архивным играм английской Премьер-лиги на время её приостановки из-за пандемии коронавируса. Пока турнир стоит на паузе, все прошедшие игры этого сезона будут доступны подписчикам без ограничений. Помимо игр, бесплатно можно посмотреть обзоры сезонов и записи лучших голов.

Онлайн-кинотеатр Ivi сообщил о введении подписки стоимостью 1 рубль с 16 марта по 15 апреля. Но акция действует только для новых пользователей.

Онлайн-кинотеатр Premier обеспечит бесплатный просмотр контента, который был произведен холдингом «Газпром-медиа». Чтобы получить доступ, надо пройти регистрацию и обновить приложение. Сериалы, реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, комедийные проекты, а также добавленные онлайн-трансляции телеканалов НТВ и «Матч! Страна».

«КиноПоиск HD» заявил о бесплатном доступе к своим фильмам до конца апреля по промокоду POKAVSEDOMA. Также он открывает доступ к сервису «Яндекс. Плюс», который позволяет бесплатно слушать музыку и пользоваться такси и каршерингом со скидкой.

Онлайн-сервис more.tv по промокоду SIDIMDOMA порадует нас бесплатными фильмами и сериалами. Промокод нужно ввести после регистрации в личном кабинете.

В приложении «Моя планета» можно бесплатно до 16 апреля посмотреть фильмы об экстремальных приключениях, удаче, о великих городах мира, о том, как устроен самый большой в мире круизный лайнер.

Учатся взрослые и дети!

Образовательный портал «GeekBrains» открыл бесплатный доступ к онлайн-курсам по программированию, маркетингу, дизайну и управлению. Чтобы воспользоваться им, до 31 марта нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету с вопросами о коронавирусе и карантине.

Отменил плату за подписку и сервис Arzamas. Промокод КАРАНТИН открывает доступ ко всем курсам, подкастам и другим материалам платформы до 15 апреля. Можно оформить бесплатную подписку в приложении «Радио Arzamas».

Среди материалов сервиса — лекции о том, кто такой Антихрист, почему Микеланджело — один из важнейший персонажей сериала «Молодой Папа» (16+). Чтобы активировать промокод, нужно перейти по ссылке в мобильном браузере и ввести слово в специальном поле.

ПостНаука – курсы, тесты, игры по биологии, истории, географии, математике, астрофизике и другим наукам. Как умирают звезды? Как мыслил кроманьонец? Почему люди видят кошмары? Как изменились афоризмы? Будет интересно и подросткам, и студентам, и взрослым.

Онлайн-школа «Фоксфорд» дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время карантина.

Сайт Реши Пиши предлагает для детей 4-10 лет задания по логике и алгоритмике, долям, дробям, чтению.

Кто учит немецкий, тому подойдет немецкий детский онлайн-университет KINDERUNI с бесплатным образовательным проектом Гёте-Института для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Лекции в игровой форме на очень разные темы.

Просветительский проект «Лекториум» предлагает часть курсов бесплатно. Они будут интересны не только подросткам, но и взрослым. Например, курс «Призраки Петербурга» — видеолекции в формате экскурсий по русской литературе от Пушкина до авторов XXI века. Вы узнаете, чем маскарад отличается от бала, кто такие соглядатай и шиши, как играть в штос, как видеть в тексте детали, которые оказываются «ключами».

А курс «Управление собой» для 6-8 класса расскажет, что такое эмоциональный интеллект, из чего он состоит и как с его помощью лучше управлять собой и своей жизнью, а также даст практические инструменты по самоисследованию, управлению вниманием и повышению мотивации.

До 15 апреля платформа для быстрого формирования навыков Skills4u открывает бесплатный доступ к своим занятиям по математике с 1 по 7 класс и по русскому языку (вся школа, ОГЭ, ЕГЭ, частично ВПР).

Академия Хана — это бесплатный образовательный ресурс для учащихся, преподавателей и родителей. Обширная библиотека для дошкольников, школьников, студентов и учителей. Упражнения помогут совершенствовать навыки. Чтобы начать работу, надо зарегистрироваться. Если у вас есть дети в возрасте от 2 до 7 лет, скачайте бесплатное приложение Khan Academy Kids. В дополнение к развитию навыков ранней грамотности, чтения, письма, языка и математики, приложение стимулирует творческий подход и развивает социально-эмоциональное поведение. Это 100% бесплатное приложение. Без рекламы и предложений о покупках. Khan Academy Kids доступна в iTunes, Google Play и магазине приложений Amazon.

Слушаем и читаем

Storytel объявляет о том, что все новые пользователи, зарегистрировавшись по ссылке, получат 30 дней бесплатного доступа ко всей библиотеке аудиосервиса. Более 60 000 книг на русском и английском языке. Можно загрузить книгу и слушать ее без Интернета. Много интересных изданий для детей и подростков.

Сервис Альпина книга по промокоду GIFT_STAYHOME открыл бесплатный доступ к 70 книгам.

Чем занять детей, кроме учебы

«Игры из ничего»: простые, любопытные и занимательные игры от педагога, специалиста по развитию креативности Евгении Гин (6+). Для вас, дорогие родители, 38 отличных вариантов, которые помогут весело и с пользой провести время с ребёнком в любом месте.

Список 10 научно-популярных фильмов для детей 6+ откроет ребятам новые области знаний, научат размышлять и анализировать информацию и, возможно, помогут определиться с призванием. А еще это отличное семейное времяпрепровождение, благодаря которому вы можете приобрести совместное хобби.

Мультфильмы на сервисе Arzamas .О том, как активировать код, читайте выше. Есть раздел «Детская комната» со сказками и колыбельными. Здесь собраны мультфильмы для любого возраста, есть анимация с классической музыкой, для самых маленьких, мультфильмы – победители фестивалей.

Для подростков — интересный подкаст Льва Ганкина о музыке и подкаст Урубамба о разных странах. Скучно не будет! Масса полезной информации, подборок, загадки, ребусы, аудиоспектакли.

Московский зоопарк закрыт пока до 10 апреля. Но можно наблюдать за пандами в прямом эфире.

Спектакли, оперы, музеи

Мобильный художественный театр выпускает спектакли для прогулок по заранее продуманным маршрутам. Но из-за пандемии до 23 марта открыл их для бесплатного домашнего прослушивания. Чтобы послушать треки, нужно скачать приложение театра в AppStore или Google Play. Нужен самртфон, наушники и воображение!

На сайте Культура.рф много интересной информации по литературе, кино, архитектуре. Можно слушать подкасты и смотреть спектакли.

Александринский театр принял решение показывать свои спектакли онлайн. За информацией по спектаклям следите здесь. Сегодня в 19.30 на сайте театра и в официальной группе театра ВКонтакте будет показана запись спектакля Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» (18+).

Яндекс также не остался в стороне и предложил смотреть спектакли. В марте на главной странице Яндекса можно увидеть пять прямых трансляций. Среди них — петербургские номинанты «Золотой Маски», новосибирский блокбастер и культовый московский спектакль, на который уже много лет подряд трудно достать билет. Если вы пропускаете трансляцию, у вас остается шанс увидеть все в записи (там же, на главной странице Яндекса), но только в течение 24 часов после показа.

Метрополитен-опера в Нью-Йорке пообещала бесплатно транслировать выступления. Начало трансляций в 19.30 по нью-йоркскому времени (разница с московским – 7 часов), но они будут доступны еще 20 часов. Расписание смотрите здесь.

Учтите, из-за огромного количества желающих сайт иногда подвисает. Просто немного подождите. Например, сегодня доступна к прослушиванию опера Верди «Трубадур» (18+) 2015 года с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским, Долорой Заджик и Йонгхун Ли.

Венская опера начинает бесплатные онлайн-трансляции спектаклей с помощью платформы www.staatsoperlive.com, нужна регистрация.

Берлинская филармония до 31 марта также бесплатно дает доступ к архивным концертам, также необходима регистрация.

Баварская опера будет транслировать отдельные выступления в виде прямой трансляции или видео по запросу на www.staatsoper.tv.

Здоровья и нескучного вам карантина!

Ссылки собирала Елена Середина

Верхнее фото: gazeta.ru