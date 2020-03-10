Карантин по бешенству установлен в Добром

В парке «Добросельский», а также на территории, ограниченной улицами Растопчина, Егорова, Юбилейной и Суздальским проспектом во Владимире, введен карантин по бешенству. Действовать он будет до 28 апреля. На это время на территории запрещены выставки и торговля домашними животными, а также отлов животных.

Областному центру ветеринарии поручено провести профилактическую вакцинацию собак и кошек и разъяснительную работу с населением. Животных, которые покажутся подозрительными, усыпят. В случае, если они кого-то покусают, за ними установят 60-дневное наблюдение. Обо всех случаях укусов и необычного поведения животных, владимирцам рекомендовано незамедлительно информировать ветеринарную службу района.

Ограничительные меры продлятся до 28 апреля.

Карантин по бешенству введен после того, как в конце февраля бешеная лиса напала на жителя Владимира, гулявшего с собакой. Произошло это на улице Комиссарова в Добром. Мужчина сумел сориентироваться и оттолкнуть зверя. Больное животное было уничтожено.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу три случая бешенства зафиксированы во Владимирской области. Две лисы, зараженные опасным заболеванием, обнаружены в Ковровском районе, ещё одна — в Вязниках.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»