Капитана теплохода накажут за опасное катание детей

Капитан теплохода, который катал в Муроме детей по Оке, ответит за нарушение техники безопасности. Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России, пассажиров на судне было больше, чем положено. Не все дети были обеспечены спасательными жилетами, а это создавало угрозу для их жизни. Кроме того, после посадки пассажиров на борт теплохода капитан не проводил инструктажи по правилам поведения на судне, месте нахождения спасательных средств и их использования.

Собрана необходимая доказательная база, уголовное дело передано в суд.

Максимальное наказание, которое грозит капитану теплохода, лишение свободы на срок до двух лет. Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в адрес руководства организации, осуществлявшей перевозку, направлено представление.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель микроавтобуса «Mercedes Sprinter», попавшего в ДТП в Гороховце, не имел лицензии на перевозку пассажиров.

Ольга Ефремова

Фото: aivengo-do.ru