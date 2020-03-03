Какие жизненно важные законы заработают в марте

С 1 марта вступают в силу законодательные поправки, которые предусматривают порядок признания лекарственных средств взаимозаменяемыми. На сайте Минздрава опубликуют реестр взаимозаменяемых лекарств, с которым можно будет ознакомиться в свободном доступе. При отсутствии оригинального препарата, врачи будут назначать его аналог.

До 2024 года разрешается ввоз из-за границы не зарегистрированных на территории РФ препаратов, которые содержат запрещенные вещества — при условии, что врачебная комиссия признала это лекарство жизненно необходимым для пациента. Такие изменения в законодательстве потребовались после череды скандалов с задержанием матерей, которые заказывали за рубежом медикаменты своим детям-инвалидам. Минздрав утвердил список заболеваний и лекарств для их лечения, которые разрешается самостоятельно закупать и ввозить в Россию. В перечень вошли такие препараты, как «Клобазам», «Лоразепам», «Мидазолам», «Фенобарбитал» и «Диазепам».