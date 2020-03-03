Какие жизненно важные законы заработают в марте

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Изменения коснутся всех россиян
Весной 2020 года вступает в силу ряд важных изменений в законодательстве. Самозанятые смогут участвовать в госзакупках с привилегиями. На территорию России разрешен ввоз незарегистрированных лекарств по решению специальной медкомиссии. Банки должны будут немедленно извещать о блокировке электронных кошельков. Вводятся гонорары успеха для адвокатов. Транспортная полиция получает право применять электрошокеры. Вступают в силу особые правила технического осмотра ретроавтомобилей, а сайты органов власти должны быть доступны даже при нулевом балансе.
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Госзакупки для самозанятых
С 28 марта вступает в силу норма, которая позволяет самозанятым участвовать в госзакупках наравне с субъектами малого предпринимательства и пользоваться теми же привилегиями. Это, например, обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства. Под самозанятыми при этом понимаются граждане, которые выбрали спецрежим «Налог на профессиональный доход».
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Взаимозаменяемые лекарства
С 1 марта вступают в силу законодательные поправки, которые предусматривают порядок признания лекарственных средств взаимозаменяемыми. На сайте Минздрава опубликуют реестр взаимозаменяемых лекарств, с которым можно будет ознакомиться в свободном доступе. При отсутствии оригинального препарата, врачи будут назначать его аналог.
До 2024 года разрешается ввоз из-за границы не зарегистрированных на территории РФ препаратов, которые содержат запрещенные вещества — при условии, что врачебная комиссия признала это лекарство жизненно необходимым для пациента. Такие изменения в законодательстве потребовались после череды скандалов с задержанием матерей, которые заказывали за рубежом медикаменты своим детям-инвалидам. Минздрав утвердил список заболеваний и лекарств для их лечения, которые разрешается самостоятельно закупать и ввозить в Россию. В перечень вошли такие препараты, как «Клобазам», «Лоразепам», «Мидазолам», «Фенобарбитал» и «Диазепам».
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Предупреждения о блокировке карт и счетов
С 28 марта банки и другие операторы платежных систем будут обязаны предупреждать о блокировке карты. Это касается и блокировки денежных средств на счете. Теперь о невозможности воспользоваться кредиткой клиент будет узнавать немедленно, а не при попытке провести какую-либо операцию. Кроме того, банк должен сообщить причину своего решения, без необходимости перезванивать или отправляться в ближайшее отделение.
Банки могут блокировать ваши карты и счета по нескольким причинам. Либо проводится подозрительная операция, и в целях безопасности ваших средств блокируется доступ к ним. Либо по решению суда, налоговых служб и других уполномоченных ведомств.
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Гонорары успеха для адвокатов
С 1 марта граждане, ограниченные в средствах на момент заключения соглашения с адвокатом, смогут выплатить ему вознаграждение в случае выигрыша. Размер вознаграждения будет зависеть от результата. При этом так называемые гонорары успеха не могут применяться по уголовным делам и об административных правонарушениях.
Вместе с тем снижается минимальный стаж адвокатской деятельности, который требуется для создания адвокатского бюро, кабинета или коллегии адвокатов, – с пяти до трех лет.
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Усиление безопасности на транспорте
Сотрудники служб безопасности вокзалов, аэропортов и метро смогут со 2 марта в экстренных случаях использовать электрошокеры. При этом они обязаны действовать так, чтобы вред был минимальным, и при необходимости оказать пострадавшему первую помощь.
Запрещено применять спецсредство к определенной категории граждан. Это инвалиды, беременные женщины, малолетние. Но, конечно, при условии, что они не оказывают вооруженного сопротивления.
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Техосмотр для старых автомобилей
Росстандарт разработал и утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей и мотоциклов. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2020 года. Они касаются тормозных систем, шин и колес, фар, а также пожарной безопасности автомобиля. На основе оценки технического состояния будут принимать решение о допуске к дорожному движению. Анализировать будут мотоциклы, легковые машины и прицепы от 30 лет и старше, а также грузовые машины старше 50 лет.
В ГОСТ также вводится понятие «классические автомобили» – к ним будут относить те машины, которые были выпущены более 30 лет назад и имеют соответствующий паспорт о проведении историко-технической экспертизы и соответствие ГОСТу. Автомобиль признают классическим, если на осмотре он наберет меньше 100 штрафных баллов.
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Доступный Интернет
С 1 марта 2020 года посещение портала госуслуг и сайтов всех органов власти возможно будет даже при нулевом балансе. Теперь эти ресурсы не засчитываются в общий объем трафика. В пресс-службе Минкомсвязи отметили, что это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет».
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: kazanreporter.ru
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«Жизненно» важные???????