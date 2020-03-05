Какие выплаты получит семья при рождении ребенка в 2020 году

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Управление соцзащиты населения информирует
C 3 марта текущего года в клиентских службах ПФР в городах и районах Владимирской области начался прием заявлений от граждан на материнский (семейный) капитал за первого ребенка. А с 1 июля в органах соцзащиты начнут принимать заявления на выплату для малоимущих семей, воспитывающих детей от 3 до 7 лет. Известно, что во Владимирской области размер выплаты в 2020 году составит 5390 рублей. В связи с последними изменениями в законодательстве мы решили напомнить нашим дорогим пользователям, на какие именно пособия могут сейчас рассчитывать родители рожденного в 2020 году ребенка.
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Единовременное пособие при рождении ребенка
Право имеет — один из родителей либо лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка. При рождении мертвого ребенка указанное пособие не выплачивается.
Размер пособия — 18 004,12 рублей.
Условия предоставления:
— Если оба родителя работают (служат), пособие назначается и выплачивается одному из родителей по месту работы (службы).
— Если оба родителя не работают (не служат) или являются студентами, пособие назначается и выплачивается органом соцзащиты населения по месту жительства одного из родителей.
— Если один родитель работает (служит), а другой не работает (не служит), пособие назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя.
— Если брак между родителями расторгнут, пособие назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя, с которым ребенок совместно проживает, или органом социальной защиты населения по месту жительства родителя, с которым ребенок совместно проживает, в случае если родитель не работает (не служит).
Необходимые документы:
— Справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов гражданского состояния.
— Справка с места работы (службы, органа соцзащиты по месту жительства) другого родителя о том, что пособие не назначалось, в случае если оба родителя работают (служат) или если один из родителей ребенка не работает (не служит) или является студентом.
— Выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы), в случае если назначение и выплата пособия осуществляются органом соцзащиты населения.
— Выписка из решения об установлении над ребенком опеки для лица, заменяющего родителей.
— Копия документа, удостоверяющего личность, в случае если назначение и выплата пособия осуществляются органом социальной защиты населения.
— Свидетельство о расторжении брака, в случае если брак между родителями расторгнут.
Сроки назначения:
Пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Право имеют — один из родителей ребенка до 1,5 лет либо замещающее его лицо, которые фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход.
Размер пособия — 40 % от среднего заработка, но не менее:
— по уходу за первым ребенком — 3277,45 рублей,
— по уходу за вторым и последующими детьми — 6554,89 рублей.
Необходимые документы:
— Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, а также предыдущих детей.
— Справка с места работы о том, что второй родитель не получает данное пособие.
— Справка от прежнего работодателя о сумме заработной платы для исчисления пособия, если в течение двух предыдущих лет претендент на пособие менял работу.
Сроки назначения:
Пособие назначается в течение десяти календарных дней со дня предоставления необходимых документов.
Обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. Независимо от даты подачи заявления пособие в 2020 году будет выплачиваться за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.
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Ежемесячная выплата при рождении первого и второго ребенка до 3 лет
Право имеет – женщина, родившая ребенка (отец, усыновитель, опекун – в случае смерти женщины, родившей ребенка) до достижения им 3 лет.
Размер выплаты — 10780 рублей.
Условия предоставления:
— Ребенок рожден не ранее 1 января 2018 года.
— Заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации.
— Среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения — 23492 рублей.
Необходимые документы:
— Документы, подтверждающие рождение ребенка и гражданство РФ.
— Сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения.
— Документ, подтверждающий расторжение брака (в случае расторжения брака).
Сроки назначения:
— При обращении в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка назначается с даты рождения.
— При обращении по истечении 6 месяцев со дня рождения – с даты обращения.
Назначается на один год. Для продления выплат подается заявление с приложением всех необходимых документов.
Важно! На второго ребенка сумму ежемесячной выплаты вычитают из материнского капитала. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление в отделение ПФР. Решение о получении данного пособия семья принимает самостоятельно.
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Ежемесячная выплата на третьего или последующего ребенка
Право имеет — один из родителей на каждого рожденного (усыновленного) третьего и последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет.
Размер выплаты — 9246 рублей.
Условия предоставления:
— Заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации.
— Размер среднедушевого дохода семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения во Владимирской области — 25917 рублей.
— Заявитель и ребенок постоянно проживают во Владимирской области.
Необходимые документы:
— Свидетельство о рождении детей (свидетельство о смерти – при наличии факта).
— Сведения о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения.
— Документ, подтверждающий совместное проживание на территории области ребенка с родителем.
Сроки назначения:
— При обращении в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка назначается с даты рождения.
— При обращении по истечении 6 месяцев со дня рождения – с даты обращения.
Выплата назначается до достижения до достижения ребенком возраста 3 лет.
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Региональная единовременная выплата при рождении второго и последующих детей, а также двойни, тройни и т.п.
Право имеет — один из родителей, постоянно проживающему совместно с рожденным ребенком (детьми) на территории Владимирской области.
Размеры выплат:
— на второго ребенка – 4704 рублей;
— на третьего и последующих детей – 9404 рублей;
— на двойню – 15669 рублей;
— на тройню – 114440 рублей.
Условия предоставления:
Независимо от дохода семьи.
Необходимые документы:
— Свидетельство о рождении детей (свидетельство о смерти – при наличии факта).
— Документ, подтверждающий совместное проживание на территории области ребенка с родителем.
Сроки назначения:
Право на выплату сохраняется в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.
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Ежемесячная денежная компенсация кормящим матерям
Право имеют — молодые мамы с младенцем в возрасте до 6 месяцев при условии грудного вскармливания и дети не старше 3-летнего возраста.
Размеры выплаты:
— на детей до 6 месяцев – 216 рублей,
— на детей 1 года жизни — 766 рублей,
— на детей 2 года жизни — 560 рублей,
— на детей 3 года жизни — 418 рублей.
Условия предоставления:
— Заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации.
— Размер среднедушевого дохода семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения во Владимирской области — 25917 рублей.
— Заявитель и ребенок постоянно проживают во Владимирской области.
— Медицинское заключение о необходимости усиленного или специального питания на малыша до 3 лет.
Необходимые документы:
— Удостоверение личности
— Свидетельство о рождении
— Справка от педиатра, подтверждающая необходимость предоставления ребенку усиленного питания
— Справка о том, что ребенок не посещает детский сад
— Полисы обязательного медицинского страхования ребенка, матери и отца ребенка.
Сроки назначения:
— В период вскармливания малыша до полугода — до исполнения ребенку 6 месяцев.
— На ребенка в возрасте до 3 лет — до первого дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого у ребенка будет третий день рождения.
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Ежемесячное пособие на ребенка для малоимущих
Право имеют – малоимущие семьи, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет (учащимся – до окончания обучения, но не более чем до 18 лет).
Размеры выплаты:
— на ребенка в полной семье — 473 рубля,
— на детей одиноких матерей – 946 рублей,
— на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, — 710 рублей,
— на детей военнослужащих по призыву — 710 рублей.
Условия предоставления:
— Заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации.
— Размер среднедушевого дохода семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения во Владимирской области — 25917 рублей.
— Заявитель и ребенок постоянно проживают во Владимирской области.
Необходимые документы:
— Удостоверение личности родителей.
— Свидетельство о браке.
— Свидетельство о рождении ребенка.
— Справка о доходах обоих родителей за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения за пособием.
— Справка о составе семьи.
— Документ о неназначении пособия из органа соцзащиты по месту жительства второго родителя.
— СНИЛС заявителя.
Сроки назначения:
Пособие назначается в течение десяти календарных дней со дня предоставления необходимых документов.
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Материнский капитал
Право имеют — семьи, в которых ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года.
Размер материнского капитала:
— за первого ребенка — 466 617 рублей,
— за второго — 616 617 рублей,
— за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, если раньше у семьи не было права на материнский капитал, — 616 617 рублей.
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени с 2020 года появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.
Подробнее о том, как получить материнский капитал на первого и второго ребенка, Призыв.ру писал здесь.
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Куда обращаться за выплатами и пособиями
Указанные пособия и социальные выплаты назначаются и выплачиваются органами социальной защиты населения по месту жительства.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото из открытых источников
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