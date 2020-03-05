Какие выплаты получит семья при рождении ребенка в 2020 году

Право имеет — один из родителей либо лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка. При рождении мертвого ребенка указанное пособие не выплачивается.

Размер пособия — 18 004,12 рублей.

Условия предоставления:

— Если оба родителя работают (служат), пособие назначается и выплачивается одному из родителей по месту работы (службы).

— Если оба родителя не работают (не служат) или являются студентами, пособие назначается и выплачивается органом соцзащиты населения по месту жительства одного из родителей.

— Если один родитель работает (служит), а другой не работает (не служит), пособие назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя.

— Если брак между родителями расторгнут, пособие назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя, с которым ребенок совместно проживает, или органом социальной защиты населения по месту жительства родителя, с которым ребенок совместно проживает, в случае если родитель не работает (не служит).

Необходимые документы:

— Справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов гражданского состояния.

— Справка с места работы (службы, органа соцзащиты по месту жительства) другого родителя о том, что пособие не назначалось, в случае если оба родителя работают (служат) или если один из родителей ребенка не работает (не служит) или является студентом.

— Выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы), в случае если назначение и выплата пособия осуществляются органом соцзащиты населения.

— Выписка из решения об установлении над ребенком опеки для лица, заменяющего родителей.

— Копия документа, удостоверяющего личность, в случае если назначение и выплата пособия осуществляются органом социальной защиты населения.

— Свидетельство о расторжении брака, в случае если брак между родителями расторгнут.

Сроки назначения:

Пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.