Как родителям организовать дистанционное обучение ребенка дома?

Идет неделя каникул, после окончания которой в школах должно начаться так называемое дистанционное обучение. Однако подобного опыта в большинстве регионов России нет. И, как показывает практика, адекватной централизованной платформы для реализации дистанционного обучения тоже нет. И Владимирский регион не исключение. Учителя в замешательстве, родители в шоке, дети пока радуются возможности остаться дома, но не известно, как долго продлится эта радость. Ведь уже 30 марта им придется учиться по-новому.

Как же продолжить получать образование в условиях пандемии коронавируса и организовать ребенка на учебу? Что делать родителям, если они не разбираются в тех или иных предметах и не могут помочь? Педагог и мама шестерых детей Мария Шпилевич уже составила оперативный план действий. Смотрим!

Мария Шпилевич о платформе, которая есть и нет…

Дистанционное обучение еще не опробовано, поэтому ни учителя, ни школьники, ни родители не знают, как это будет проходить. В некоторых регионах, особенно в крупных, например, в Москве, уже есть платформа, которая организует между школой и ребёнком дистанционное обучение.

Но большинство регионов России не обладают этой платформой. Фактически она есть. Вот эта «Российская электронная школа», но она не работает так, как мы бы хотели, чтобы она работала.

За время каникул школа будет придумывать, как организовать процесс обучения. Это ситуация шоковая не только для родителей. Учителя тоже сильно переживают, потому что у них нет опыта, им не на что опереться. Как давать уроки, как работать дистанционно, когда у тебя нет электронных помощников.

О режиме и двух спасительных часах

Я всегда смотрю на вещи позитивно. И всех зрителей призываю к этому. Время карантина – это время возможностей для семьи и для ребенка. Пока дети отдыхают, родителям следует начать делать вещи, которые станут их главным помощником в дистанционном обучении.

Эта вещь называется режим дня. Ключевая. Простая. Все про нее знают. Но это на самом деле самая важная вещь, которая будет играть огромную роль в дистанционном обучении.

В следующий понедельник все получите домашнее задание, и начнется разброд и шатание по всей квартире. Он пошел туда, потом он пошел сюда. Пока есть спокойная неделя, установите, пожалуйста, хотя бы примерный режим дня. И выделите ему 2 часа, когда он будет заниматься какой-то деятельностью, близкой к учебной.

Например, с 11.00 до 13.00, два часа, когда мама говорит, что ему в это время надо, например, почитать. Или порисовать, сидя за столом. Поразгадывать кроссворды и сканворды.

Наступает понедельник. Вы получаете первое домашнее задание.Что будет происходить? Две ситуации. Те дети, которые уже сидят с 11.00 до 13.00, они садятся за стол и начинают выполнять задания, которые прислал учитель. Те, кто не приучен, ведут себя по-другому. Начнется та кутерьма, о которой я говорила.

О том, почему нужен бумажный дневник

Еще хочу дать инструмент, который мне кажется ключевым. Заставьте своих детей вести бумажный дневник, пока они находятся на карантине. Пусть записывают туда из электронного дневника задания. И напротив каждого можно делать отметку. Например, плюс, если сделал. И минус, если не сделал.

О том, какими, скорее всего, будут задания

Хочу успокоить родителей, которые переживают, что не смогут объяснить новый материал ребенку. Когда младший школьник, мы еще хоть что-то можем вспомнить. Когда старший, все сложнее. Я, например, совершенно ничего не понимаю в физике! И со мной бесполезно советоваться.

Во-первых, нужно успокоиться и подумать о том, что большая часть заданий на дистанционном обучении – это будет повторение пройденного материала. И учителя тоже прекрасно понимают, что дистанционно сложно дать новую тему. Особенно трудную.

Это будет какая-то текущая работа, где большая часть времени будет посвящена повторению материала, который дети уже проходили, скорее всего. Поэтому никакой паники быть не должно. Мы будем учиться, и все со всем справятся.

Подведем итоги

Дистанционное обучение – это стресс для всех. Уже в каникулы приучайте ребенка к режиму. Выделите 2 часа в день для занятий за столом. Пусть рисует, читает, разгадывает кроссворды. Заведите бумажный дневник для записи заданий. Не переживайте, если не можете помочь ребенку по предмету. Скорее всего, большинство тем будет на повторение.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: inivanteevka.ru