Как приучить ребенка делать домашку самостоятельно

Во Владимирской области детей в школах перевели на дистанционное обучение. Но ответственность за прохождение учебной программы, если ребенок остается дома, возложили на плечи родителей. А мамы с папами — люди занятые, большинство из них на работе. Бабушек в условиях пандемии COVID-19 нужно беречь (то есть изолировать), так как старшее поколение в группе риска. Вот и выходит на первое место вечный вопрос о том, как приучать младшего школьника к выполнению хотя бы домашнего задания без активного участия взрослых.

С какого возраста можно поручить ребенку делать домашку самому, сколько времени может занять весь процесс и почему важно успеть к началу 5 -го класса, рассказывает профессиональный педагог и счастливая мама шестерых детей Мария Шпилевич. Ее трое школьников делают домашние задания сами. Так что все, что вы услышите, это исключительно личный (и весьма успешный!) опыт. Смотрите видео.

Добрый день! Меня зовут Мария Шпилевич. И я знаю, о чем родители мечтают на протяжении всего учебного года: чтобы их ребенок выполнял домашние задания самостоятельно. Один. И при этом чтобы у него не падала успеваемость. Чтобы он это делал хорошо.

Первый класс — это обычно адаптация

Какие есть основные принципы, законы, на которые нам нужно опираться, чтобы мечта исполнилась? Необходимо принять такую вещь: идеальный момент для приучения ребенка к самостоятельности – это второй класс.

Почему? Пока он учился в первом классе, он был маленьким. И у него была другая задача – привыкнуть к школе. И весь год был посвящен привыканию. По-научному это называется адаптация. Не нужно никуда спешить. Нужно прожить первый год в школе спокойно, привыкая ко всем правилам.

Второй класс — идеальное время

И вот когда он переходит во второй класс, мама с папой должны договориться о том, что в этом году мы посвятим время тому, чтобы приучить ребенка делать домашние задания самостоятельно. Что вам поможет? Во-первых, ребенок становится взрослее. Ему уже 8 лет. И он хочет чувствовать себя большим. Дайте ему эту самостоятельность.

Сначала только один предмет!

Родители пугаются. Я его сейчас посажу делать уроки, а он там такого наделает, что мы потом не разгребемся. Как организовать процесс? Очень просто. Посадите делать ребенка домашнее задание только по одному предмету. Не нужно сразу давать ему делать русский, математику, окружающий, чтение. Один предмет возьмите. И тот, который вам легче проверить.

У вас же будет какой-то процесс. И постепенно через пару месяцев вы придете к тому, что ребенок совершенно спокойно делает русский язык сам. Он справляется на черновике великолепно. Вы проверяете, просите его переписать. И все проходит хорошо.

Вы подключаете предмет номер два со словами: «У тебя так здорово получается. Давай ты сделаешь еще и математику. Я точно знаю, что у тебя получится!» И вы вводите второй предмет.

И к концу года у вас все эти предметы встанут на самостоятельное выполнение. Не примешивать к этой задаче другие проблемы. Сфокусируйтесь только на самостоятельности. Закончится период приучения. В третьем классе добавите ему новые кружки, все, что угодно.

Не откладывайте до 5-го класса

Какая есть опасность в том, что родители оттягивают момент приучения к самостоятельности? Мы с ним сидим 1-й, 2-й, 3-й и 4-й класс. Он же еще маленький. В начальной школе еще учится. И наступает 5-й класс. И вот здесь родители просто начинают рыдать. Потому что ребенок становится подростком. Он уже начинает проявлять свой характер. Рядом с мамочкой уже не сядет. Я сам! Отойди! А навыка работать самостоятельно у него нет.

И в 5-м классе у него полностью меняется образ жизни. Раньше весь день он проводил в одном кабинете. Учительница для него была второй мамой. В 5-м классе образ жизни на 180 градусов разворачивается. У него много кабинетов, много учителей, они все разные.

У каждого — свой темп. Это нормально

Я вам приведу пример из своей семьи. Я своих детей приучаю к самостоятельности так, как я вам рассказываю: по одному предмету, начиная со второго класса. Но были небольшие сдвиги. Старшая дочка уже в первом классе просила делать уроки самой. Мы разрешили. И она в первом классе что-то делала сама. И во втором классе мы добили все остальные предметы

А потом пошел сын в школу. И я думала, что я такой суперпедагог, что сын быстренько приучится к самостоятельности. Не тут-то было. Это ребенок, которому потребовалось больше времени. И это нужно воспринимать нормально. Ну и что? Во 2-м классе не приучились, значит, приучимся к самостоятельности в 3-м классе, в 4-м. Главное, не переносить на 5-й класс.

Подведем итоги:

Идеальное время для приучения к самостоятельности – 2-й класс.

Сначала пусть ребенок делает сам один предмет.

Когда привыкнет, добавьте второй. И так далее.

Если не получилось во 2-м классе, продолжайте в 3-м и 4-м.

У каждого ребенка свой темп взросления. Это нормально.

Главное, приучить школьника делать домашку самостоятельно к 5-му классу.

Дорогие друзья, если у вас есть вопросы по обучению детей в школе, вы можете задавать их в комментариях под видео.

Подготовили Мария Шпилевич, Дарья Ермолина

Заглавное фото: avatars.mds.yandex.net