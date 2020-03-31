Как правильно проводить дезинфекцию квартиры на самоизоляции

Делать влажную уборку в квартире необходимо не менее 2 раз в день с применением обычных средств, предназначенных для уборки помещений. Особое внимание следует уделить туалету, ванной, кухне.

Очень важно соблюдать последовательность: жилая комната — кухня- ванная — туалет.

Салфетки, тряпки после уборки следует тщательно промыть в моющем средстве и высушить. Если есть возможность, используйте одноразовые салфетки, тряпки, ветошь, которые потом утилизируйте.

В конце дня протрите дезинфицирующим раствором поверхности, к которым прикасаются чаще всего: дверные ручки, краны, столы, спинки стульев.

После проведения уборки обязательно обработайте руки кожным антисептиком или вымойте руки с мылом.