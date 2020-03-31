Как правильно проводить дезинфекцию квартиры на самоизоляции

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Мой дом - моя крепость
Самоизоляция, пожалуй, самое популярное слово последних дней. Находясь дома, каждый из нас препятствует распространению вируса и, без преувеличения, спасает не только свою жизнь и здоровье, но и окружающих. Но многим из нас все равно приходится выходить на улицу, чтобы выбросить мусор или купить самое необходимое. Как не принести инфекцию в дом, чем обрабатывать вещи и предметы в условиях дефицита специальных средств обработки, сколько раз в день необходимо проводить санитарную уборку, разъясняет Роспотребнадзор.
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Убираемся дважды в день
Делать влажную уборку в квартире необходимо не менее 2 раз в день с применением обычных средств, предназначенных для уборки помещений. Особое внимание следует уделить туалету, ванной, кухне.
Очень важно соблюдать последовательность: жилая комната — кухня- ванная — туалет.
Салфетки, тряпки после уборки следует тщательно промыть в моющем средстве и высушить. Если есть возможность, используйте одноразовые салфетки, тряпки, ветошь, которые потом утилизируйте.
В конце дня протрите дезинфицирующим раствором поверхности, к которым прикасаются чаще всего: дверные ручки, краны, столы, спинки стульев.
После проведения уборки обязательно обработайте руки кожным антисептиком или вымойте руки с мылом.
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Посуду обдаем кипятком
Кухонную посуду, утварь мойте с использованием обычных моющих средств, после чего ополосните кипятком и тщательно просушите, разместив предметы таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. При использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется. В машине поддерживается высокая температура мойки, которую вирус просто не выдержит.
Стирку белья следует проводить в обычном режиме. При температуре воды не ниже 60 градусов.
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Обрабатываем упаковку от покупок
А вот это очень важно! Вирус может проникнуть в дом вместе с продуктами! Если вам доставили покупки (служба доставки или родственники), обязательно обработайте пакеты и другую упаковку дезинфекционным средством. После чего протрите руки кожным антисептиком или тщательно вымойте их с мылом. Не ходите по дому в уличной обуви. Пол в зоне у дверей обрабатывайте чаще, чем другие помещения квартиры.
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Гоним вирус свежим воздухом
Принципиальным моментом становится постоянное или регулярное проветривание помещений. Если погода позволяет, лучше держать форточки открытыми всегда. Если это невозможно, то проветривание необходимо проводить периодически. Особенно это важно делать перед сном. Время одного проветривания — 15 минут.
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Готовим дезинфицирующий раствор из отбеливателя
При отсутствии специальных дезинфекционных средств можно использовать отбеливатели для белья — хлорные и кислородные.
Для приготовления дезинфицирующего раствора следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды (например, одна столовая ложка на стакан теплой воды). Раствор тщательно перемешать.
Работать только в бытовых перчатках, не допускать попадания в глаза!
Не следует готовить сразу большое количество дезинфицирующего раствора. На один-два дня достаточно 0,5 — 1 литра.
Приготовленный раствор следует хранить в темном месте в хорошо закрытой емкости. Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть салфеткой, смоченной чистой водой.
Подготовила Дарья Ермолина по материалам сайта 33.rospotrebnadzor.ru
Заглавное фото: клининг-королев.рф
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