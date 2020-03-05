Как получить президентские гранты

До конца марта принимаются заявки на получение президентских грантов. А буквально две недели назад были подведены итоги предыдущего этапа. 18 некоммерческих проектов от Владимирской области стали победителями. Суммы выделенных им грантов — внушительные: от 500 тысяч до 5,5 миллиона рублей. Как получить финансовую поддержку на реализацию общественно полезных идей? На этот вопрос в передаче «Разговор на двоих» отвечает директор владимирского Дома НКО Елизавета Кустова.

Что вы можете узнать в этой передаче:

00.05 — 01.12 Что такое владимирский Дом НКО, чем он помогает общественникам и инициативным людям.

01.12 — 02.15 Президентские гранты. Кто может на них претендовать и когда можно подать заявку.

02.15 — 02.36 Что делать, если вы не в общественной организации, но у вас есть блестящая идея и вам нужна помощь, чтобы её реализовать.

02.36 — 03.10 Какой стаж нужно иметь общественной организации, чтобы претендовать на президентский грант.

03.10 — 04.41 Какие суммы можно получить по президентским грантам. Какова система отбора претендентов. Кто такие «тайные эксперты».

04.41 — 06.05 Для чего общественникам стоит обращаться в Дом НКО — насколько это эффективно.

06.05 — 07.53 От чего зависит сумма гранта. Насколько важны критерии обоснованности заявки.

07.53 — 09.45 Какие направления работы общественников получают наибольшую поддержку по линии президентских грантов.

09.45 — 10.13 Где находится Дом НКО Владимирской области.

10.13 — 12.30 Есть ли ограничения по общей сумме президентских грантов. Градация грантов: до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 3 млн, от 3 млн до 10 млн, свыше 10 млн рублей.

12.30 — 14.02 Какие документы нужно прилагать к заявке на получение президентского гранта.

14.02 — 15.50 Как отчитываться за полученные деньги.

15.50 — 18.20 Какие виды поддержки для общественников существуют помимо президентских грантов.

18.20 — 20.49 Какие бесплатные консультационные услуги предоставляет Дом НКО.

20.49 — 24.22 Почему общественникам нужно учиться писать проекты. Сколько НКО зарегистрировано во Владимирской области. Тенденция общественных групп: активность нарастает.

24.22 — 25.35 Резюме беседы.