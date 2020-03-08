Как не забеременеть, когда не хочется

Привет, друзья, сегодня мама-блогер хочет поговорить с вами, как мамой не стать (если не хочется). Я убеждена (и статистика на моей стороне), что просвещение в области контрацепции – гораздо более важная штука в профилактики абортов, чем запрет или стигматизация этих самых абортов. Чтобы не было вопросов: я против запрета абортов. Считаю, что право на прерывание беременности должно быть у каждой женщины, в том числе и по ОМС (аборты так-то не от хорошей жизни затевают). Надо только понимать, что аборты — это плохой метод контрацепции, лучше начинать предохраняться до наступления беременности, а не после.

Бабушкины методы

В Советском Союзе существовало понятие «карательная гинекология». Его отголоски пугают нас до сих пор, если вдруг мы оказались на кресле не самого чуткого гинеколога. Культуры заботы о женском здоровье не существовало, зато существовала культура абортов. СССР занимал одно из первых мест в мире по количеству абортов на число рождённых детей.

Пик числа абортов пришёлся на 1964 год — 5,6 млн абортов, что было максимальным за всю историю России.

По сути, аборт был единственным доступным методом контрацепции. Об этом хорошо рассказано в подкасте «Истории русского секса». Обязательно найдите его и послушайте, если еще этого не сделали. Из личного опыта: у моей мамы было несколько абортов, а когда она задумалась о том, что, может, есть возможность предохраняться до, а не после беременности и обратилась к своей маме, моей бабушке, которая, на минуточку, врач-терапевт. Бабушка ей ответила, жутко покраснев: «Ну ты опусти ЕГО в рассол».

Особо продвинутые женщины использовали метод определения периода возможности зачатия. То есть высчитывали, когда у них овуляция и в какие дни забеременеть не получится. Этот метод требует навыков высшей математики, а женщинам, цикл которых не регулярный, он совершенно не подходит. Пожалуй, он подходит только врачам-гинекологам, которые точно могут произвести эти расчеты. В частности, гинеколог доктор Белоконь в Инстаграме пишет, что она этим методом пользуется. Но даже при идеальных расчетах до пяти процентов женщин, пользующихся только этим методом, забеременеют. Прерогатива мужчин – метод прерванного полового акта – тоже не самый эффективный способ. До 20 процентов женщин, чьи партнеры «успевают» забеременеют. Сейчас у нас большой выбор метода предохранения, но многие по-прежнему живут по старинке.

А у тебя есть такая штучка?

Женщине порой стыдно даже произнести слово «презерватив», а уж как стыдно попросить его надеть. А среди мужчин ходит слух, что в нем ощущения не те. Доходит до того, что к 30 годам некоторые мальчики ни разу не надевали презерватив. А между тем, презерватив – единственное средство контрацепции, которое не только предохраняет от нежелательной беременности, но и защищает от ЗППП. При правильном применении индекс Перля мужских презервативов (да, существуют и женские) – 5. Опережаю ваш вопрос: индекс Перля помогает определить надежность метода контрацепции. В течение года сто женщин используют только один метод контрацепции. По истечении этого времени определяют количество пар, в которых наступила беременность. Чем ниже этот индекс, тем эффективнее защита. То есть при правильном использовании мужского презерватива из ста женщин забеременели пять. Но в эксперименте оценивали не только правильное, но и типичное применение контрацептива. В случае презерватива это может быть неправильное надевание или использование масляных лубрикантов.

Средняя стоимость презервативов (3 шт.) — от 100 до 300 рублей.

Убивая сперматоциты

Презервативы вместе с диафрагмой, колпачком, спермицидом, губками относятся к группе перикоитальной контрацепции, то есть применяются непосредственно перед половым актом. Плюсы: мало противопоказаний, обратима (то есть стоит не надеть презерватив, например, и никаких преград для беременности не будет). Минусы: нужен навык, индекс Перля у всех методов перикоитальной контрацепции кроме презерватива довольно высок (до 18 при правильном применении). Диафрагмы, губки и женский презерватив – это довольно редкий случай, спермицидами пользуются почаще. Мне даже случалось ловить контекстную рекламу спермицидных свечей, которые якобы защищают от оплодотворения на 99 процентов. Доверяй (рекламе), но проверяй (в научных публикациях). Индекс Перля, бессердечный ты сукин сын, в случае любого спермицида аж 18 при правильном применении и до 30 при типичном. Это значит, что если вы не ас, то шанс забеременеть у вас будет 30 процентов. Многовато. Еще один минус средств перикоитальной контрацепции: могут снизить спонтанность полового акта. Мол, подожди, дорогой, пока свеча рассосется, а то индекс Перля снижается, если не подождать. Согласитесь, неудобно…

Свечи разных производителей обойдутся от 350 до 550 рублей за упаковку в 10 штук.

На таблетках

В состав комбинированных оральных контрацептивов (КОК) входит два действующих компонента: эстроген и прогестин. Самый главный противозачаточный механизм КОК – это подавление овуляции. Правильное применение дает индекс Перля меньше единицы, при обычном применении он доходит до семи. Чаще всего к этому приводит пропуск таблетки или больший, чем нужно перерыв в приеме. Метод довольно надежный, но подходит не всем. Вот только некоторые противопоказания: курение, гипертония, тромбоз, мигрень с аурой, рак молочной железы, опухоли печени, болезни желчного пузыря, грудное вскармливание. Назначить препарат должен врач.

Если КОК вам не противопоказаны, то у вас есть выбор в способах из доставки в организм. Кроме таблеток, которые нужно принимать ежедневно, существуют вагинальное кольцо и пластырь. Эффективность этих методов близка к КОК, противопоказания те же. Все дело в том, как лично вам будет удобнее: каждый день принимать таблетки, поставить кольцо на несколько месяцев или клеить пластырь один раз в неделю.

За упаковку КОК в месяц вы потратите от 1000 дол 3000 тысяч рублей в зависимости от производителя и наворотов (например, сигнализация, предупреждающая о пропуске таблетки).

Когда не хочется за вторым

Уже упомянутое грудное вскармливание (ГВ), кстати, само по себе не является надежным методом контрацепции. ВОЗ рекомендует зачатие последующего ребенка не ранее, чем через два года после предыдущих родов, поэтому тема послеродовой контрацепции очень важна. Метод лактационной аменореи (во время ГВ у женщины нет месячных) может надежно предохранять от беременности лишь первые 6 месяцев (!!!) после родов, потом все. Вы не знаете, когда у вас начнется первая менструация, а овуляция происходить ДО нее. Это значит, что вы можете забеременеть, даже не дождавшись первых месячных поле родов.

Кроме презервативов и спермицидов кормящим женщинам можно использовать чисто прогестиновые контрацептивы (ПК). Эти средства (таблетки или имплант) в отличие от КОК не содержат эстрагенового компонента. ПК выбирают не только кормящие женщины. Так как чисто прогестиновые таблетки, содержащие ДЕЗОГЕСТРЕЛ, не менее эффективны, чем КОК, и имеют меньше побочных эффектов. Например, почти не влияют на свертываемость крови. Прогестиновый имплант вставляется под кожу в районе плеча на три года. Индекс Перля для этого метода – 0,05. Опять же назначить этот метод может только врач.

Сколько стоят ПК: месячная упаковка таблеток – около 1000 рублей, имплант – 300 рублей плюс установка.

Не забывайте про спираль

Говоря о ПК, нельзя не вспомнить внутриматочной контрацепции – спирали. Есть два вида спирали – гормональная (с прогестином) и негормональная (медная). Есть мнение, что спираль – это «абортивный» метод контрацепции. Многие женщины не хотят использовать его именно потому, что спираль не дает уже оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться к эндометрию. А, мол, оплодотворенная яйцеклетка – это уже одушевленный объект. В теории внутриматочная спираль действительно так и работает, но на практике процессы, происходящие в матке и вокруг нее из-за нахождения там инородного тела (хроническое воспаление, например), не дают сперматозоиду добраться до яйцеклетки. А гормональная спираль вообще способна подавлять овуляцию. Индекс Перля у спиралей разных торговых марок варьируется от 0,05 до 0,5 процента. Со спиралью есть еще одна проблема: про нее забывают и по прошествии 5-10 лет использования не вынимают. Это грозит серьезными последствиями. Вплоть до госпитализации.

К примеру, в одной из частных клиник города спираль с установкой стоит 16 000 рублей.

Все вышеперечисленные методы контрацепции являются обратимыми. То есть можно их отменить, вынуть, отклеить и через какое-то время (это нужно обсудить с гинекологом) планировать беременность. Но есть еще два метода – женская и мужская стерилизация – которые необратимы. Вазэктомия — это метод, при котором удаляют или перевязывают семявыводящий канал. Это приводит к тому, что в эякуляте не остается сперматозоидов. Кстати, внешне семяизвержение выглядит точно так же, как и до процедуры, и ощущения тоже не страдают. Женская стерилизация – это перевязка маточных труб, в результате которой они становятся непроходимы. Как ни странно, оба необратимых метода все равно имеют не нулевой индекс Перля – 0,1 для мужской и 0,5 для женской стерилизации.

И напоследок немного философии. Мне думается, что рожать или не рожать — решать только женщине. К тому же для родов и беременности есть некоторые противопоказания, которых нет для занятий сексом. Думать о предохранении, конечно, лучше до того, как забеременеете, но и на аборт права женщины никто не отменял. Что нужно сделать прямо сейчас (если вы еще этого не сделали) – запишитесь к своему гинекологу или к любому врачу в женской консультации по месту жительства и обсудите с ним методы контрацепции, которые подойдут вам. Помните, что у каждого из них есть плюсы и минусы. Задайте доктору все интересующие вас вопросы. Это точно оплачивает ваша страховая компания.

При подготовке материала я использовала открытые источники – базу данных медицинских публикаций pub.med и блоги гинекологов – Анны Колядиной, Ольги Белоконь, Татьяны Румянцевой.

Юлия Назарова

Верхнее фото: www.look.com.ua