Кабан распугал отдыхавших на берегу рыбаков

Вышедший из леса кабан напугал компанию, которая спокойно отдыхала на берегу водоема. Люди приехали на рыбалку и никак не ожидали встретить дикое животное. Когда кабан появился среди автомобилей, девушки рванули вдоль реки, а мужчины взяли в руки палки. Кабан стащил плед, поиграл с ним, а потом побежал за испуганными людьми. Инцидент удалось снять на видео.

— Непонятно, зачем он пришел. Он был очень большой. На кадрах кажется, что он среднего размера, на самом деле в тот момент казалось, что он просто огромный, — пояснила «Призыву» Екатерина Гусенкова. — Мы с подругой побежали вдоль водоема. Потом оказались на краю. Деваться было некуда. Я уже хотела прыгать в воду, хорошо, что мне с берега кто-то крикнул, что прыгать в воду нельзя, кабан поплывет вслед, они хорошо плавают. Мы побежали на холм, потом вниз. Он за нами. А потом вдруг в сторону убежал. Мы очень сильно испугались.

На этом приключения кабана не закончились. Напугав отдыхающих, он забежал на территорию частного дома, где люди проводили субботник. Для безопасности очевидцы спрятались в доме. А вот собака осталась противостоять зверю.

— Но наша собака золотистый ретривер, собака без гена агрессивность, замерла и встала в стойку. Кабан двигался не спеша, абсолютно нас игнорируя, подошёл к собаке, — рассказала «Призыву» Елена Субботина. — Она молчит, обнюхались, и тут наша собака решила уйти с его пути. Повезло, что собака не издала ни звука, а у кабана были обломаны клыки. Он догнал её и боднул в бок, но несильно. А дальше она заскочила на крыльцо в дом. Кабан походил, зашёл на огород, поел чего-то и ушёл.

Что заставило кабана выйти к людям средь бела дня, не могут сказать даже специалисты. Животные эти сумеречные, пропитание в основном ищут ночью. Тогда и могут навестить жилые постройки. Но днем дикие звери не очень жалуют людей.

— Почему у них такая активность? Трудно сказать. Гон уже закончился. Это надо анализировать, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Если кабан проявил агрессию к человеку, это нехарактерно для него. Я не исключаю, что животное может быть бешеным.

По мнению специалистов, животное могло быть бешеным.

Более того, из-за вируса африканской чумы, вспышка которой отмечалась на территории региона несколько лет подряд, кабанов во Владимирской области осталось не так много. Животные массово уничтожались. Тем удивительнее, что сейчас оставшиеся особи так охотно начали выходить к людям.

Ранее «Призыв» сообщал, что на прилавках супермаркетов не осталось владимирской свинины.

Полина Тарбеева

Фото и видео Екатерины Гусенковой