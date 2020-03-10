Из-за коронавируса во Владимирской области под наблюдением 69 человек

Во Владимирской области из-за вспышки коронавируса под медицинским наблюдением находятся 69 человек. Большинство из них вернулись из Италии. Трое посещали в последнее время Китай и Южную Корею. Теперь в течение двух недель им придется отчитываться о состоянии своего здоровья и находиться на домашнем карантине. Мера это профилактическая. Но она обязывает людей самоизолироваться на 14 дней.

— Количество людей, которые находятся под медицинским наблюдением в нашем регионе, каждый раз меняется. Кого-то мы снимаем, кого-то добавляем. Информацию о людях, которые возвращаются из стран, неблагополучных по коронавирусу, нам передают оперативно, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Еще в аэропорту по прилете в Россию этим людям выдают памятку, согласно которой и нужно действовать.

Из-за коронавируса на домашнем карантине 69 человек

Специалисты уточняют: если никаких клинических проявлений болезни нет, температура тела в норме, кашель отсутствует, тогда достаточно простого медицинского наблюдения на дому. Сообщать о своем здоровье можно по телефону без посещения врача. На первый и десятый день у вернувшихся из стран с неблагополучной эпидобстановкой возьмут анализ на коронавирус. При этом все, кто почувствует себя плохо, обязаны сообщить об этом терапевту. Этих людей ждет обязательная госпитализация в инфекционное отделение. На СОVID-19 проверят и контактных с ним людей: членов семьи и друзей.

Согласно постановлению Роспотребнадзора,домашний карантин всем, кто вернулся из Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи, будет оформлен как больничный. Вынужденное отсутствие на работе оплатят так же, как обычный лист по нетрудоспособности. Еще один вариант самоизоляции — работать удаленно. Если дел накопилось много и есть возможность решить вопросы на расстоянии, то по соглашению сторон трудиться можно прямо из дома.

Вернувшимся из Италии, Ирана, Южной Корее и Китая откроют больничный.

Уточнить все вопросы по коронавирусу можно по телефонам «горячей линии»: 8 (4922) 45-10-70 или 8-800-200-05-45. Правда, пока звонки принимаются только по будням и только в рабочее время: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Дополнительно справки можно навести и по номеру Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) по тел. 8 (800) 707-88-41. Операторы общаются на нескольких языках, включая китайский.

На данный момент в России зафиксировано шесть новых случаев коронавируса. По одному в Белгородской и Калининградской областях, да еще четыре в Москве и области. Все заболевшие посещали в последнее время Италию. Всего в нашей стране 20 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за коронавируса культовая фигура независимой авторской анимации Японии Кодзи Ямамура не приедет в Суздаль на фестиваль анимационного кино.

Полина Тарбеева

Фото: theepochtimes.com