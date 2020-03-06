Инвалид-колясочник на «Жигулях» объехал всю Россию

В путешествии инвалидная коляска – не помеха. В этом убежден Сергей Прушинский, руководитель столичной WEB-школы региональной общественной организации инвалидов «Перспектива». Недавно он побывал во Владимире и навестил воспитанников АРДИ «Свет». Они пригласили его на шестой lень рождения квартиры сопровождаемого проживания.

Сергей стал инвалидом в 1994 году, ему было 24 года. После этого он не потерял интерес к жизни, наоборот, захотел побывать во многих городах и странах, познакомиться с новыми людьми. Сергей путешествует по всей России, доказав тем самым, что инвалидность не помеха, если есть цель и мечта. Он объехал на машине 76 регионов страны. Яркие эмоции остались после поездки на Алтай, Сахалин, в Улан-Уде, Хабаровск. Самое длительное путешествие заняло у него 3 месяца.

— В 2003 году мы с двумя друзьями на «Жигулях» отправились на Байкал. Я был единственный за рулем. Слава – единственный ходячий, зрячий был, у него инвалидность 2-й группы по зрению. А Паша, у него тотальная незрячесть. Деньги были только на бензин и 300 рублей на еду. Мы ночевали чаще всего в машине. Ехали по глобусу, навигаторов тогда не было, — рассказал путешественник.

Путешествует Сергей Прушинский в основном на машине.

Для инвалидов-колясочников это лучшее средство для передвижения по стране, уверен Сергей. Чувствуется свобода, сам себе хозяин, и помощь со стороны почти не требуется. Отношение людей зависит от региона, замечает путешественник.

Сергей Прушинский, координатор региональной общественной организации инвалидов «Перспектива»:

В Сибири люди лучше понимают зависимость друг от друга и необходимость во взаимоподдержке. Готовы бескорыстно прийти на помощь. Чем ближе к Москве, тем хуже.

И у меня есть подозрение, что те же самые сибиряки, приезжая в Москву, моментально становятся в этом плане разобщенными москвичами. А так люди везде есть хорошие: и в Москве, и в Америке. Я нигде не чувствовал себя незащищённым, в опасности. Всегда все отзовутся, помогут.

Самая большая сложность, которую испытывает инвалид-колясочник в пути, – найти доступную по цене гостиницу с подходящим ночлегом, туалетной комнатой и необходимой инфраструктурой. От долгого сидения можно заработать пролежни, предупреждает Сергей, как однажды случилось у него. Поэтому лучше заранее продумать свой маршрут. Сейчас путешественник мечтает вновь прокатиться по Северному Кавказу, посетить Тбилиси, Ереван и, если повезет, отправиться в безвизовую Турцию.

Ранее «Призыв» сообщал, как воспитанники АРДИ «Свет» устроили «Мальчишник 5 на 5».

Татьяна Данилова

Фото из личного архива Сергея Прушинского и АРДИ «Свет»