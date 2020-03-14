Иномарка попала под поезд в Киржачском районе

Пассажирский поезд сообщением «Кинешма-Москва» врезался в иномарку «Hyundai Solaris», которая по непонятным пока причинам стояла на железнодорожном переезде. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, авария произошла 14 марта в третьем часу утра в Киржачском районе. После столкновения легковушка выехала в кювет.

В машине на момент аварии находилось пять человек

В результате ДТП 35-летний водитель легковушки и 29-летний пассажир погибли на месте. На заднем сидении автомобиля находились подростки: 13-ти, 16-ти и 17-ти лет. Все они выжили, но госпитализированы с различными травмами.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее «Призыв» сообщал о смертельном ДТП в Юрьевце. 60-летний водитель «Citroen» скончался за рулем своего автомобиля среди бела дня. По свидетельствам очевидцев, машина потеряла управление и на скорости врезалась в столб.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области