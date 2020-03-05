Индивидуальный предприниматель незаконно использовал чужой бренд

В действиях ИП «Г» Комиссией Владимирского УФАС России установлены нарушения части 1 статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

Комиссия Владимирского УФАС России по рассмотрению дела признала действия ИП «Г», выразившиеся в незаконном использовании в своей хозяйственной деятельности (вывесках, рекламе, в сети «Интернет» обозначения «ЖЕНИХиНЕВЕСТА»/ «ЖЕНИХ&НЕВЕСТА», сходного до степени смешения с коммерческим обозначением ИП «В» и товарным знаком по свидетельству № 726326 от 05.09.2019, правообладателем которого является ИП «В», актом недобросовестной конкуренции, противоречащим пункту 1 статьи 14.6 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В связи с отсутствием в материалах дела документов, свидетельствующих о прекращении нарушения, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение выдать ИП «Г» предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа статьей 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.