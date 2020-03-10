Идейный вдохновитель передела транспортного рынка уволился

Идейный вдохновитель маршрутной реформы на рынке пригородных и межрегиональных перевозок Павел Левин написал заявление об увольнении с поста заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области. И главный вопрос — дадут ли обратный ход тем изменениям, которые уже были совершены по его инициативе? Прошлой осенью, когда еще Левин возглавлял госпредприятие «Владимирский автовокзал», ликвидировали автоколонну, закрыли столовую, скорректировали часть междугородных рейсов. С Нового года в Судогодском и Собинском районах неожиданно сменились перевозчики и подвижной состав.

Все это проводилось под соусом модернизации маршрутной сети. Но ожидаемого улучшения транспортного обслуживания не произошло. Пассажиры жалуются на сбои в графиках движения автобусов и небольшое количество мест в салоне.

Павел Левин ушел накануне проверки, инициированной «Белым домом».

Официально информации о причинах ухода скандального чиновника пока нет. Но его увольнение совпало со стартом аудиторской проверки в департаменте. Как «Призыв» сообщал ранее, концепцию развития пассажирских перевозок в регионе собирались обсудить публично. Также обещали опубликовать результаты проверок.

Павел Левин запомнился владимирцам по реформе общественного транспорта в городе, когда проходили конкурсы на автобусные маршруты и опытный перевозчик «БигАвтоТранс» остался за бортом. Тогда Левин поработал и в администрации, и в компаниях перевозчиков «Владимирпассажиртранс» и «АДМ». И был причастен к тому, что на рынке перевозок произошла радикальная перестановка сил в пользу газомоторного транспорта, который впоследствии получил негативный отклик от большинства пассажиров.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»