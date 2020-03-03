Хочу получить права! Сколько стоит, как выбрать автошколу и сэкономить

Автомобиль — давно уже не роскошь, а средство передвижения, поэтому с каждым годом желающих пополнить ряды водителей становится все больше. Сколько стоит обучение во владимирских автошколах? Какие дополнительные расходы несет ученик? Какие авто больше пользуются спросом — «механика» или «автомат»? Кто чаще оказывается в учениках автошкол – женщины или мужчины? Какие нюансы нужно знать, чтобы получить налоговый вычет за обучение? И как правильно выбрать учителя, чтобы не платить лишнего? Все эти вопросы мы обсудили со старшим инструктором автошколы Павлом Суворовым.

Как выбрать автошколу и инструктора

Когда я 13 лет назад обучалась вождению, запоминала теорию, автошкол во Владимире было мало, сегодня их около 20. Несмотря на повышенный спрос, конкуренция среди них жёсткая. Автошколы заманивают учеников акциями, низкими ценами, обещают чуть ли не Тома Круза в инструкторы и «Ламборджини» в качестве учебного автомобиля. Но на деле все часто оказывается не так радужно. Как же выбрать автошколу и не прогадать?

Во-первых, с 2014 года Министерство образования РФ приравняло автошколы к учебным заведениям, а значит, у школы должна быть лицензия на ведение образовательной деятельности. При отсутствии этого важного документа или его просрочке ни один ученик не может приступить к сдаче экзаменов в ГИБДД. Проверить наличие лицензии можно на двух интернет-ресурсах: сайте ГИБДД (портал обновлен в 2018 году) и сайте Роспотребнадзора, где также можно найти сведения об организации. Внимательно изучите лицензию, проверьте соответствие адреса и срок действия документа. Сегодня большинству автошкол лицензии выдают бессрочно.

Во-вторых, выбирая автошколу, учитывайте ее местоположение. Обучение вождению – это регулярные теоретические и практические занятия, посещать автошколу придется часто. Несколько раз в неделю ездить на другой конец города — потеря времени и сил, поэтому лучше учиться недалеко от дома или работы.

В-третьих, не стесняйтесь спрашивать знакомых, друзей, коллег, в какой автошколе они учились, у каких инструкторов. Сарафанное радио в данном случае работает лучше всех. Не всегда стоит верить как положительным, так и отрицательным отзывам в Интернете, не секрет, что такие отзывы часто пишутся под заказ.

Инструктор Павел Суворов рассказывает, что нередко к ним в автошколу приходят ученики, которые уже знают, к кому из инструкторов хотят попасть:

— Уже в начале обучения они просятся к определенному инструктору, потому что его посоветовали знакомые, кто ранее обучался. Кто не определился с инструктором, тому его назначают. Но если не удалось сработаться, инструктора всегда можно заменить, нужно обратиться с просьбой к руководству автошколы.

Некоторым ученицам важно, чтобы у них инструктором была женщина. И у нас в автошколе есть такая возможность. Знаю еще 5 женщин-инструкторов по городу в разных автошколах.

Если вы выбираете, на какой машине проходить практику, колеблетесь между «механикой» и «автоматом», имейте в виду: сдав экзамен на машине с автоматической коробкой передач, вы не сможете в дальнейшем ездить на механической, и в правах об этом у вас будет специальная отметка. А если сдадите на «механике», то без проблем сможете ездить на «автомате».

Как долго и сколько стоит?

Выбрав автошколу и заключив с ней договор на обучение, необходимо сразу же сделать медицинскую справку (ее средняя стоимость сейчас 1 552 руб. на категории М, А1, А, В1, В). Напоминаем, повышение цен на медсправки в стране отложено на июль. Если вы планируете учиться в автошколе, не откладывайте дело в долгий ящик – получайте справку уже сейчас. Она действительна в течение года. Ее примут в ГИБДД (справка нужна для получения водительских прав) даже в последний день срока действия. О том, как получить заветную медицинскую справку, мы недавно писали здесь.

Обучение в автошколах складывается из теории (130 часов), практики на автодроме и в городе (56 астрономических часов — по 60 минут, это около 37 занятий).

Стоимость обучения во владимирских автошколах начинается от 28 000 рублей по акции и от 29 000 — 30 000 рублей без акции. Где-то это фиксированная цена, куда входит теория и обязательный минимум часов практики. Другие автошколы объявляют, что теория стоит 15 000 — 15 500 рублей, а за 1 час вождения нужно отдать 550 рублей.

На вопрос о количестве часов и общей сумме практических занятий отвечают весьма туманно: «Не меньше 20 часов или до готовности. Практика обойдется примерно в 30 000 рублей, возможно, меньше, возможно, больше».

Ездишь дольше – плати больше

Кстати, вопрос о готовности скользкий. Некоторые ученики на владимирских форумах жалуются, что инструкторы плохо объясняют, кричат, гоняют долго по одному и тому же маршруту, приходится брать больше занятий и больше платить, чтобы закрепить практику.

Помню, моя практика тоже стартовала неудачно: мне достался инструктор, который мало что рассказывал, у него часто ломалась машина, и в основном мы ездили по его делам. Потом я попала к другому инструктору, и за месяц мы восполнили пробелы, я с первого раза за один день сдала все экзамены.

Помните, в любой момент вы вправе поменять инструктора.

Если вы привыкли изучать теорию по книгам, добавьте к тратам еще от 100 до 1400 руб. на учебную литературу (цена зависит от наличия комментариев, фотографий и аппетитов издательства). Но в основном все изучают теорию и тренируются отвечать на экзаменационные вопросы в Интернете бесплатно, например, здесь.

Наш эксперт призывает узнавать правила игры «на берегу»:

— Внимательно читайте договор, спрашивайте о дополнительных расходах. Имейте в виду, меньше 56 часов практики быть не может! Количество часов закреплено в федеральной программе. Каждый ученик обязан их отработать. Обучение занимает, как минимум, 3 месяца (быстрее не получится), у некоторых, как максимум, до года (все зависит от свободного времени ученика, его способностей и возможностей).

Дополнительно нужно будет оплатить предоставление машины на экзамен: расценки по городу – 1 500 – 2 000 рублей. Некоторые автошколы уверяют, что это бесплатно, но на самом деле все включено в стоимость обучения.

Получение водительского удостоверения также стоит денег. Размер госпошлины – 2 000 рублей. При оплате через сайт или приложение «Госуслуги» она обойдется на 30% дешевле — в 1400 рублей.

Это страшное слово «экзамен»

К экзамену ученик допускается после оплаты госпошлины. Экзамен состоит из трех этапов. Первым по счёту идёт теоретический тест на знание правил дорожного движения. Курсант должен ответить на 20 вопросов за 20 минут с правом на 2 ошибки. Экзаменационные вопросы известны заранее, здесь нет ничего сложного, достаточно все выучить.

Сдав теорию, ученик имеет в запасе полгода, чтобы сдать вождение. Если за полгода не уложился, теорию придется сдавать еще раз. И есть такие курсанты, правда, не во владимирских автошколах, которые сдавали экзамен по вождению с 20-го раза!

Успешно сдавшие теорию допускаются ко второму этапу – к сдаче вождения на автодроме. Нужно без ошибок выполнить пять упражнений: три обязательных (эстакада, параллельная парковка, въезд в гараж задним ходом) и два из трех дополнительных (разворот под углом 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве, змейка), их определяет инспектор, принимающий экзамен.

И третий этап – самый сложный — сдача вождения в городе. Грубые ошибки оцениваются в 5 баллов, средние — в 3, а мелкие — в 1 балл. Курсант сдает экзамен, если наберет не больше 4 баллов в городе. Если он набрал больше 4 баллов, то отправляется на пересдачу.

Если экзамен сдан, экзаменатор сам отдает весь пакет документов ученику. Если экзамен не сдан, то часть документов отправляется в РЭО ГИБДД. Эти документы сможет забрать лишь представитель автошколы. Кандидату в водители документы не выдаются, чтобы исключить фальсификацию.

А способности-то одинаковые…

Спор о том, кто лучшие водители — женщины или мужчины, ведется давно. По статистике экзамены на получение водительского удостоверения с первого раза сдают чаще мужчины (48%), хотя доля женщин не сильно меньше (44%).

По данным экспертов, выехав на дорогу, женщины ведут себя гораздо аккуратнее, примерно 57% водителей-мужчин хотя бы раз попадали в аварию, у женщин эти значения ниже — 44%. Доказано, что женщин, нарушающих скоростной режим на дороге, на 12% меньше, чем мужчин.

Павел Суворов опровергает стереотип, что мужчинам обучение дается легче:

— Утверждение, что у мужчин вождение в крови, на генной памяти, неправильное. Возможно, в чем-то мужчинам проще, но в целом способности у прекрасного и сильного пола примерно одинаковые. Я бы отметил, что уровень ответственности у женщин даже выше, они более серьезно подходят к обучению.

И, кстати, в учениках автошкол женщин сейчас больше, чем мужчин. Возраст разный, есть леди, которые в 60 лет пришли учиться вождению. Причины разные: умер муж, оставив машину, супруга лишили прав. Обучаться вождению можно с 16 лет, но, сдав экзамен, права можно получить только по достижении 18 лет.

Инструкторам всегда есть что рассказать из практики с учениками. Ученики путают лево и право. Это частая ошибка. Другие бросают руль и прячутся в коленях инструктора. На просьбу инспектора развернуться, разворачивают не автомобиль, а сами всем корпусом.

— На экзамене смешных случаев у меня не было, все сосредоточены, очень волнуются, — вспоминает Павел. — А вот на практике оклейка учебной машины некоторым владимирцам напоминает такси. Бывает часто так: с учеником сидим в машине, открывается дверь, человек просит отвезти по определенному адресу. Я говорю, что вы ошиблись, это учебная машина!

Мой инструктор, когда у меня что-то не получалось, вспоминал старую леди, которая в 59 лет села за руль, приговаривая: « У меня экзамен сдавали все!» У леди умер муж, осталась «Волга», дети и внуки жили в Москве. Она очень долго училась вождению, раза с седьмого сдала экзамен. Женщина собиралась ездить только на дачу и обратно, инструктор много раз откатал с ней этот маршрут.

И спустя год его учебную машину подрезает иномарка, причем очень решительно и нагло. Светофор долгий, инструктор выходит, стучит в окошко водителю. Стекло опускается, а там… знакомая леди. Как оказалось, за год она успела сменить машину, стала часто ездить в Москву к внукам и перестала бояться дороги и машин.

Не забудьте получить налоговый вычет

Не все догадываются, что за обучение (вуз, техникум, учебные курсы, автошкола) можно получить налоговый вычет – 13% от потраченной суммы. Причем не только на себя, но и на своего ребенка, брата или сестру. Например, если на обучение в автошколе вы потратили 30 000 рублей, то вы можете вернуть 13% от этой суммы – 3 900 руб. Согласитесь, хорошая сумма возврата?

Некоторые автошколы открыто заявляют о возможности получения кешбэка, рекламируют его на сайте. Другие отмалчиваются либо начинают выдвигать условия: «Чтобы получить налоговый вычет, автошколе вы должны заплатить на расчетный счет сразу не меньше такой-то суммы, но вы тогда не получите рассрочку платежа. Если вам нужно больше часов на вождение, то они не войдут». Выбирая автошколу, учитывайте этот нюанс.

Максимальная сумма, с которой вы можете получить компенсацию за обучение, — не больше 50 000 рублей на каждого ребенка и не больше 120 000 рублей для вас. Получить вычет за обучение ребенка можно только в том случае, если на момент оплаты обучения ему не исполнилось 24 года. Оплачивая обучение ребенку, договор и платежные документы нужно оформлять на одного из родителей.

Какие документы нужны для получения налогового вычета?

паспорт;

договор с автошколой;

лицензия автошколы (если автошкола работает без лицензии, ее ученикам не удастся получить налоговый вычет за обучение);

квитанция, подтверждающая оплату обучения;

свидетельство о рождении ребенка (при возврате средств за обучение вашего ребенка);

справка 2-НДФЛ о доходах за год, когда производилась оплата обучения;

декларация 3-НДФЛ за отчетный период, в течение которого оплачивались услуги автошколы;

заявление на возврат НДФЛ (с указанием суммы вычета, а также банковских реквизитов счета, на который вы хотели бы получить денежные средства).

Если все документы в порядке, у вас есть постоянная регистрация, официальное трудоустройство, вы платите подоходный налог, то проблем с налоговым вычетом не возникнет. Если вы ИП, то налоговый вычет получить нельзя, так как не платится подоходный налог.

Посчитаем расходы на получение прав:

Медицинская справка – 1 552 рублей.

Госпошлина – 2 000 рублей. Оплата через сайт «Госуслуги.ру» — 1 400 рублей.

Обучение в автошколе – от 29 000 до 45 000 рублей.

Оплата автомобиля на экзамене – 1 500 – 2 000 рублей.

Учебники – 100 – 1 400 рублей (по желанию).

Итого – от 33 452 до 51 952 рублей. С учетом налогового вычета: от 29 103 до 45 198 рублей.

Елена Середина

Заглавное фото: mtdata.ru