Хлеба и зрелищ! Как развлечься во Владимире во время пандемии коронавируса

Департамент культуры администрации Владимирской области, в соответствии с указом губернатора и рекомендациями Минкульта, издал распоряжение о деятельности учреждений культуры в условиях угрозы распространения коронавируса. Отменяются ранее запланированные международные мероприятия, включая фестивали, выставки, конкурсы, форумы. Временно приостановлены занятия в клубах и кружках. Владимирский театр кукол и областной театр драмы сообщили об отмене всех спектаклей по 10 и 12 апреля соответственно. В областной филармонии и Областном Дворце культуры и искусства концерты и гастроли перенесены на другое время. Мероприятия в Областном доме работников искусств проводиться пока не будут.

Тем не менее концертным учреждениям и учреждениям с кинозалами разрешено проводить мероприятия с предельным количеством участников до 50 человек. О том, какой культурный досуг остался доступен владимирцам, мы подробно расскажем в этой статье.