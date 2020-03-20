Хлеба и зрелищ! Как развлечься во Владимире во время пандемии коронавируса

-
Закрылось многое, но не всё
Департамент культуры администрации Владимирской области, в соответствии с указом губернатора и рекомендациями Минкульта, издал распоряжение о деятельности учреждений культуры в условиях угрозы распространения коронавируса. Отменяются ранее запланированные международные мероприятия, включая фестивали, выставки, конкурсы, форумы. Временно приостановлены занятия в клубах и кружках. Владимирский театр кукол и областной театр драмы сообщили об отмене всех спектаклей по 10 и 12 апреля соответственно. В областной филармонии и Областном Дворце культуры и искусства концерты и гастроли перенесены на другое время. Мероприятия в Областном доме работников искусств проводиться пока не будут.
Тем не менее концертным учреждениям и учреждениям с кинозалами разрешено проводить мероприятия с предельным количеством участников до 50 человек. О том, какой культурный досуг остался доступен владимирцам, мы подробно расскажем в этой статье.
-
Владимиро-Суздальский музей-заповедник
В соответствии с приказом учредителя Владимиро-Суздальский музей-заповедник временно прекратил доступ посетителей на свои объекты. Поэтому он увеличивает свое присутствие в Интернете. На сайте музея работает раздел «Виртуальные выставки».
В настоящее время музей трудится над «Коллекцией онлайн», где уже представлено 203 экспоната, 6 персоналий, 7 выставок, описание 5 памятников архитектуры. На своем Youtube-канале музей соберет архив записей состоявшихся концертов и лекций.
Каждую неделю музей будет выкладывать не менее одной подробной видеоэкскурсии. Первой выйдет видеопрогулка по выставке «Fenomenale!», посвященной 100-летию итальянского киноклассика Тонино Гуэрры. Ее проведет для вас куратор выставки Анна Соседова.
Новые лекции сотрудников музея можно будет увидеть на страницах в соцсетях и в разделе «Новости» на официальном сайте музея-заповедника. Первым на весеннюю встречу о голосах птиц нашего региона вас пригласит Денис Дуденков.
-
Центр пропаганды изобразительного искусства
Внесены изменения в график работы Центра ИЗО на ул. Большой Московской, 24: понедельник, вторник, среда, четверг и пятница — с 10.30 до 17.30. В субботу и воскресенье, а также в официальные праздничные дни учреждение пока работать не будет. Посетителей должны входить в здание исключительно в собственных медицинских масках. Единовременно в экспозиционных залах может находиться не более 3 человек на 10 кв. м². Запрещено посещение экспозиций и выставок туристскими группами и иностранными гражданами, а также проведение групповых экскурсий.
Центр пропаганды изобразительного искусства не отказывается от реализации запланированных на 2020 год выставочных проектов, однако торжественные церемонии открытий выставок с приглашением гостей проводиться не будут до особых указаний.
-
Музей «Старая аптека»
В музее на улице Георгиевской, 3, проводится постоянное кварцевание, поэтому он не прекращает свою работу. Режим работы остался прежним: вторник – воскресенье с 10.00 до 19.00, понедельник – выходной. Информацию об экскурсиях и мастер-классах можно узнать по телефону (4922) 42-00-30.
Зданию музея более двухсот лет: с 1805-го по 2008 год в нем постоянно существовала действующая аптека. В 2017 году здесь был открыт музей, посвящённый аптекарскому делу в России в целом и во Владимирской области в частности. Сейчас в нем более 100 редких аптекарских экспонатов XVIII-XIX веков. Интерьер наполняют уникальные предметы мебели из частной коллекции, многие из которых датируются XVIII веком.
-
Центр классической музыки
Концерт Владимирского камерного хора «Весенние серенады» (6+), запланированный на 20 марта, пройдёт в формате онлайн-трансляции на сайте culture.ru, а также в социальных сетях:
-
Областная научная библиотека
Библиотека временно не обслуживает читателей в здании, но приглашает воспользоваться онлайн-услугами. В настоящее время вы можете БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ через Интернет, находясь у себя дома или в офисе:
— читать книги и статьи в электронной библиотеке «Земля Владимирская»;
— воспользоваться услугой электронной доставки документов;
— задать вопрос online-консультанту на сайте библиотеки;
— запросить список источников по интересующей Вас теме через службу «Спроси библиотекаря».
Став читателем библиотеки и получив логин и пароль доступа, вы можете БЕСПЛАТНО, находясь в любом месте:
— читать и слушать художественную литературу из библиотеки ЛитРес;
— читать научно-популярную, художественную литературу и современный нон-фикшн в ЭБС БиблиоРоссика.
-
Областная библиотека для детей и молодёжи
С 18 марта областная библиотека для детей и молодёжи также приостанавливает обслуживание читателей и проведение публичных мероприятий в своих помещениях. Но читатели могут воспользоваться удаленным доступом к информационным ресурсам библиотеки через сайт: ЭБС «ЛитРес», ЭБС «Университетская библиотека online». Как получить доступ к книгам онлайн — можно узнать тут, по телефону (4922) 333-700, по электронной почте info@detmobib.ru, pr@detmobib.ru. Для вас также продолжает работать виртуальная справка.
-
Городская библиотечная сеть
Центральная городская библиотека на Суздальском проспекте, 2, и все ее 16 филиалов продолжают свою работу в прежнем графике. Но массовые мероприятия, конечно, отменены.
Центральная детская библиотека: ул. Большая Московская, 31;
Филиал № 1: пр-кт Строителей, 38а;
Филиал № 2: пр-кт Ленина, 12;
Филиал № 3: мкр. Юрьевец, ул. Школьный проезд, 4;
Филиал № 4: ул. Егорова, 10;
Филиал № 5 «Библиотека историко-духовного возрождения»: ул. Верхняя Дуброва, 10;
Филиал № 6: мкр. Юрьевец, Институтский гор., 2;
Филиал № 7: ул. Мира, 55;
Филиал № 8 «Экологическая библиотека»: ул. Сурикова, 26;
Филиал № 9: ул. Юбилейная, 38;
Филиал № 12: мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 27 – 16;
Филиал № 13: ул. Горького, 69;
Филиал № 14: мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д. 26-б;
Филиал № 15: пос. Заклязьменский, ул. Центральная, 11а;
Филиал № 16: мкр. Коммунар, ул. Песочная, 15 — 21.
-
Кинотеатры
Учреждениям с кинозалами разрешено проводить мероприятия с предельным количеством участников до 50 человек. Кинотеатры «КиноМакс-Буревестник» (пр-кт Ленина, 29) и «РусьКино» (Суздальский пр-кт, 8) продолжают свою работу в прежнем графике. «РусьКино» приостановил онлайн-продажу билетов и просит покупать их только в кассах. Кинотеатр «Милосердие и порядок» временно приостановил свою работу.
-
Рок-лаборатория
На время действия указа губернатора рок-бар «Другой» на ул. Большой Московской, 14, вводит лимит на посещение своих мероприятий до 50 человек на одном концерте или вечеринке. Все концерты, заявленные в афише, остаются в силе, если не указано об их переносе.
Так, 21 марта в 20.00 джаз-бенд «Егоров» (18+) проведет всех ценителей импровизационной музыки от блюза до джаз-рока, а также покажет им вечные стандарты эры свинга. А 22 марта выступит сам Вадим Курылёв (18+) — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, аранжировщик и мультиинструменталист. Лидер группы «Электрические партизаны». Бас-гитарист и гитарист группы «Разные люди». Гитарист команд «Адаптация» и «Зимовье Зверей». В прошлом известен как участник группы «ДДТ».
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: library.rsu.edu.ru
Обсуждение 1
будем встречаться ограниченным кругом лиц)))