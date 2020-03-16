Гражданин привлечен к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении гражданина, по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение от 17.12.2019г. по делу о нарушении рекламного законодательства, принятое Комиссией Владимирского УФАС России, согласно которому установлен факт несоблюдения требований части 7 статьи 28 ФЗ «О рекламе», поскольку в рекламном объявлении отсутствуют сведения о месте размещения проектной декларации.

В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 6 настоящей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначила административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей.